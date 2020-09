NUEVO "BANDERAZO" Miles de personas realizaron ayer una nueva protesta en contra del Gobierno con una concentración en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la quinta presidencial de Olivos. Al igual que otros "banderazos" de los últimos meses, la protesta fue convocada principalmente por las redes sociales con consignas muy diversas en contra de la gestión del presidente Alberto Fernández, referidas, entre otras temas, a la reforma judicial, y conceptos como "defensa de la libertad". El epicentro de la protesta es el Obelisco, pero también se realizan manifestaciones en diferentes puntos de la Ciudad y frente a la quinta de Olivos y en las ciudades de La Plata, Córdoba y San Miguel de Tucumán, entre otras. TRISTE ADIÓS El nieto recuperado 101, Francisco Madariaga Quintela, falleció a los 43 años, hecho que generó congoja en Abuelas de Plaza de Mayo y en la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Madariaga Quintela murió el pasado viernes y era uno de los pocos nietos secuestrados durante la última dictadura que tras restituir su identidad pudo conocer a su progenitor, Abel Madariaga, que integra la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo: el reencuentro fue en 2010. "Dolor por el fallecimiento del nieto Francisco Madariaga Quintela, hijo de Abel Madariaga, pilar de Abuelas de Plaza de Mayo", expresó la entidad que preside Estela de Carlotto este sábado, al dar la noticia. El nieto recuperado padecía diabetes. VUELTA ATRÁS La provincia de Salta volverá a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el próximo lunes y por 21 días ante el "difícil momento sanitario" que vive el distrito norteño ante la pandemia de coronavirus. Así lo decidió el Gobierno comandado por Gustavo Sáenz en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y tras una reunión realizada este sábado por la mañana. La medida, según se informó, se aplicará en la capital provincial, y en las localidades de La Caldera, Güemes, Orán, San Martín y los departamentos del Valle de Lerma (Cerrillos, La Viña, Chicoana y Rosario de Lerma). Además, los comercios, bares y gimnasios no podrán abrir sus puertas, y se mantendrán habilitadas las obras privadas y los deportes individuales. ES UN "ALTIPLANO" El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que la curva de contagios en el distrito es "como un altiplano", porque está estable pero anclado en un índice alto, al tiempo que anunció que a partir de la próxima fase habilitará la construcción. "No me gusta decir que el éxito es que los casos no crezcan. El éxito es que los casos bajen. No es una meseta, es como un altiplano", resaltó el mandatario provincial. En conferencia de prensa en La Plata, al explicar cómo será la próxima etapa a partir del próximo lunes, sostuvo: "En algún momento de los próximos meses nos podremos empezar a vacunar. Falta menos, los aliento a no bajar los brazos, a seguir cuidándonos y seguir cuidando a los demás". PERMITEN APP El presidente, Donald Trump, finalmente permitirá que la aplicación para compartir videos Tik Tok siga operando en Estados Unidos, luego de haber aceptado "en concepto" un acuerdo bajo el cual la aplicación de videos de propiedad china TikTok se asociará con Oracle Corp y Walmart Inc. para convertirse en una empresa con sede en EEUU. TikTok Global operaría desde Texas, contrataría a 25.000 personas y daría USD 5.000 millones a la educación. Por el momento, las compañías aún no emitieron ningún comunicado. Esta decisión pone fin a las negociaciones que han suscitado el debate sobre la seguridad nacional y el futuro de Internet. Trump dijo a los periodistas este sábado en la Casa Blanca: "He dado mi bendición al acuerdo, si lo consiguen también está bien, si no lo hacen también está bien".



Breves: Noticias de Actualidad

20 de Septiembre de 2020

