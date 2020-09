P U B L I C



Tras el rechazo del bloque de Concejales oficialistas al proyecto que buscaba detener la reinstalación de la empresa LandNort en el Camino El Morejón, desde el bloque PJ-Frente de Todos aseguraron que continuarán denunciando las irregularidades en todos los ámbitos posibles. "El Municipio vendió el año pasado como un logro el traslado de la empresa. En realidad deberían sacarla de Campana, y no tirarle el problema a otros vecinos" aseguró Marco Colella. "Vemos que hay mucho interés por parte del Intendente y sus funcionarios en que la empresa siga haciendo negocios en la Ciudad, a costa de la salud de los vecinos y el ambiente" manifestó el Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, luego del rechazo por parte del bloque Juntos por el Cambio al proyecto presentado por su bancada, que intentaba frenar la reinstalación de la empresa LandNort en un predio en el Camino El Morejón. "El Municipio vendió el año pasado como un logro el traslado de la empresa. En realidad deberían sacarla de Campana, y no tirarle el problema a otros vecinos" aseguró Colella, quien se refirió a declaraciones de representantes de LandNort, "quienes muestran a la empresa como si fuera una fábrica de caramelos. No olvidemos en el predio que ocupaban se halló Arsénico, Mercurio y Plomo en el lugar. Vecinos de la zona han presentado problemas respiratorios, alergias, tumores. El paso de la empresa por las inmediaciones de Las Praderas fue trágico para quienes viven en ese sector. No podemos permitir que más vecinos pasen por lo mismo". El edil del PJ-Frente de Todos respondió con dureza las declaraciones del Secretario de Planeamiento Municipal, Sergio Agostinelli: "dice que hicieron mucho por el medio ambiente. Es cierto, lástima que todo lo que hicieron fue en perjuicio de la Ciudad. Rezonificaron el Tajiber y pusieron en riesgo el Parque Nacional y todo el pulmón verde de Campana; permitieron la instalación de dos tosqueras que venden tierra negra de manera clandestina, y no estarían cumpliendo con los requisitos mínimos para la explotación del suelo; convirtieron un Parque Industrial en un basural. Y los propios funcionarios del Municipio salen en los medios a defender a las empresas, en lugar de los vecinos. La verdad, no queremos que el Municipio sea cómplice ni socio de una empresa contaminante". Luego que la oposición votara en contra el tratamiento del expediente sobre LandNort, Colella consideró que con esta acción "están beneficiando a la empresa y posibilitando su reinstalación. No nos permitieron seguir trabajándolo en Comisión, realizarle aportes, pulirlo con mejoras". Sin embargo, señaló que "hubo algunos Concejales oficialistas que destacaron el proyecto. Contradictoriamente a la votación y de manera pública, aseguran que no es posible que este tipo de empresas se radiquen en nuestra Ciudad. Seguramente no todos son partícipes de esta maniobra económica, que pone en riesgo la salud poblacional y el cuidado del ambiente" concluyó el Concejal.

Concejales junto a los vecinos se movilizaron al predio donde la empresa planea reinstalarse.





Hay preocupación en el sector ambientalista por la situación.



Bloque FdT-PJ:

"No queremos que el Municipio sea cómplice ni socio de una empresa contaminante"

