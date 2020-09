La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 La UV Más Campana solicitó otorgar subsidio a gimnasios, natatorios, escuelas de danza y canchas de fútbol







Los concejales Axel Cantlon y Celeste Palavecino solicitaron otorgarle un subsidio de $ 90.000 para compensar gastos de mantenimiento hasta fin de año por la imposibilidad de autorizar su apertura por más de 150 días a los gimnasios, natatorios, escuelas de danza y canchas de fútbol que se encuentren cerrados desde el 20 de marzo. "Producto de las medidas preventivas relacionadas con la pandemia del coronavirus los gimnasios, natatorios, escuelas de danza y canchas de fútbol 5 se encuentran cerrados desde el 20 de marzo", explicaron. "Según los Decretos nacionales vigentes estas actividades podrán ser habilitadas solamente si se cumplen ciertas pautas y medidas de conducta como mantener la distancia mínima social de dos (2) metros, usar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja la utilización de superficies cerradas hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su capacidad". "En nuestra ciudad se realizó un intento de habilitar las canchas de fútbol 5, pero debió volverse atrás para evitar aumentos de contagios". "Estas actividades no han podido abrir sus puertas desde el inicio de la cuarentena, y los ingresos que obtienen a través de actividades virtuales no son suficientes para cubrir los gastos mínimos de mantenimiento de sus actividades". "Desde el municipio hay que apoyar y solidarizarse con estos vecinos que están haciendo un esfuerzo enorme para poder sostener sus emprendimientos después de 150 días. Por eso solicitamos brindar un subsidio de $90.000 pagadero en tres pagos mensuales de $30.000 para que no tengan que cerrar sus puertas". "Si se asigna este subsidio que alcanzaría hasta el mes de diciembre tendríamos asegurada la continuidad de estos emprendimientos hasta fin de año, sin presión para su apertura, y evitando contagios masivos en estas actividades grupales". "Para poder otorgar el subsidio solicitamos que se realice un relevamiento de las actividades para conocer a todo el universo de gimnasios, natatorios, escuelas de danza y canchas de fútbol pertenecientes a emprendedores privados que están cerrados desde el mes de marzo", concluyeron.



