La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 Opinión:

Contribuyentes y empleados municipales en peligro

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

En esta columna me voy a referir la liquidación de los salarios de los municipales y a la persecución que están padeciendo los contribuyentes de nuestra ciudad. En relación a los contribuyentes de Campana, en este último tiempo están recibiendo requerimientos fiscales de la ex Agencia de Recaudación Municipal (hoy denominada Secretaria de Ingresos Públicos pero con las mismas funciones). Estos requerimientos fiscales solicitan información que administra la AFIP y ARBA, también Constancia de Alta de puntos de venta, Balances del 2015 a la fecha, copia de los pagos por Tasa de Seguridad e Higiene en otros distritos, nota describiendo la forma de distribuir los ingresos para el pago de Tasas, entre otras. Esta situación demuestra que no habíamos mentido cuando les anunciábamos a los vecinos de Campana, que la creación de la Agencia de Recaudación Municipal -hoy Secretaria de Ingresos Públicos- viene para crear un manejo de recursos por fuera del circuito normal de recaudación municipal; y que la intención es exprimir a los contribuyentes locales. Sé que para algunos les puede sonar muy fuerte esa expresión, pero sin duda con esos requerimientos fiscales, el municipio persigue a los contribuyentes y pretende conocer las ganancias y gastos de cada uno, en lugar de intentar determinar un monto para la Tasa de Seguridad e Higiene. Está bien que el gana más pague más impuestos; pero no por eso hay que someter a una auditoría de gastos y ganancias de cada contribuyente para determinar el valor de las tasas municipales!!! Yo me pregunto... ¿por qué la Municipalidad quiere ver los balances de las empresas o comercios? Si la realidad es que solo tiene que cobrar un monto económico a cambio de un servicio municipal, en este caso el servicio es la inspección de Seguridad e Higiene... ... el municipio no tiene facultades para inspeccionar información que es de competencia exclusiva de AFIP, ARBA o la Inspección General de Justicia!!! En caso de que crea imprescindible esa información, el municipio deberá suscribir convenios con ARBA o AFIP o el Estado Nacional y Provincial para cruzar datos que necesite; pero no tiene las atribuciones para obligar a presentar esa información. Cuando el Municipio pretenda ver la inscripción de AFIP o ARBA puede acercarse a la empresa o comercio y lo verá publicado en el local, porque es una obligación del contribuyente exhibirlo en su local. Creo que la falta de recursos provinciales y nacionales a los que se acostumbró el gobierno local en los primeros 4 años, lo están llevando a realizar medidas disparatadas cómo está, que sin duda muestran la desesperación recaudatoria del municipio, aun violando los límites legales que le imponen el régimen municipal. Ya fueron varias las advertencias de la oposición y del Tribunal de Cuentas, pero la falta de diálogo que tiene este Departamento Ejecutivo le impide encontrar alternativas de consenso; y prefiere avanzar de cualquier manera sin importar las consecuencias. Nuestro espacio va a presentar acciones legales oportunamente contra la agencia de recaudación, la continuadora Secretaria de Ingresos Públicos, la Asamblea de Mayores Contribuyentes y las nuevas ordenanzas Fiscal e impositiva. Con relación a los empleados municipales, son varios los reclamos que recibimos de diferentes áreas donde nos manifiestan su inconformismo por el pago diferido de los salarios; el impago de bonificaciones y premios, tanto de personas que vienen cumpliendo tareas esenciales como de aquellas que tuvieron que quedarse aislados por obligación legal pero que no fue decisión voluntaria del empleado. Todas estas personas no tienen un canal de comunicación; y tienen mucho miedo de plantear estos problemas a sus superiores porque ya son varias las personas que por plantear diferencias salariales han sido desvinculadas o han sufrido alguna sanción. La realidad indica que los trabajadores municipales están sin ningún tipo de defensa. Si a eso le sumamos la falta de recursos por la floja recaudación y el manejo porteño de las decisiones políticas municipales; está claro el miedo que tienen de hacer algún tipo de planteo y demuestra que no tienen resguardo alguno. Por esta razón, hicimos un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para poner de manifiesto lo que está sucediendo en Campana; para ver si logramos que por lo menos los funcionarios se dignen a comunicar e informar cuál es la razón de los descuentos y los depósitos en dos veces del salario; porque todos pueden entender dificultades en la recaudación y el pago de salarios, pero el pago inferior al que corresponde debe estar acordado entre trabajadores y patronal para dejar aclarado que es una situación excepcional y se reconozca el Esfuerzo del trabajador para colaborar con el municipio; pero de ninguna manera debe ser una violación a los derechos de los trabajadores, avasallando sus condiciones laborales porque eso sería una violación legal por parte del Intendente. Esperemos pronto haya también una aclaración sobre esta cuestión.

Opinión:

Contribuyentes y empleados municipales en peligro

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar