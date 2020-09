La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 Opinión:

Sobre la costanera Senador Sala y el diálogo político

Por Alberto Giordanelli











Alberto Giordanelli

La crisis, agravada por la pandemia, pone al rojo vivo y a diario la agenda política e institucional que nos toca transitar, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Por esta razón, y habiendo tantos temas urgentes por resolver, es comprensible que a más de un vecino le haya tomado por sorpresa que los concejales de Campana se tomaran la molestia de renombrar a la calle que recorre nuestro paseo costanero, lo cual quedó sancionado de forma unánime en la última sesión del jueves pasado. Sin embargo, hay otra lectura posible del episodio legislativo y tiene que ver con una necesidad urgente y trascendente como lo es el diálogo político, tanto entre pares y como entre adversarios. Justamente, en estos días la Unión Cívica Radical de Campana dio un paso adelante en este sentido y, más allá de las diferencias, pudo construir una lista única en la que todos los sectores están representados y así no confrontar en las próximas internas bonaerenses. De alguna manera, ese gesto, creo que fue un singular prólogo para la sesión del jueves pasado, donde la iniciativa legislativa que homenajea a un histórico dirigente radical de Campana, fuera impulsada por Stella Maris Giroldi, reconocida y más que vigente figura política de justicialismo local. Esto, creo, nos habla una vez más, de la necesidad de no seguir demorándonos en la grieta y, desde las diferencias, reconocer los valores del adversario en función del bien común. Durante la sesión, varios concejales pidieron la palabra para congraciarse con el homenaje que unió a todo el cuerpo, incluyendo a Axel Cantlon, nieto del varias veces intendente Calixto Dellepiane. Y pongo el acento particularmente en él, porque si bien es el gran ausente en la lista única de nuestro partido, esa noche perfectamente podría haber guardado silencio y no lo hizo. A pesar de sus diferencias, pidió la palabra para reconocer el legado de Oscar Sala. Cantlon, tuvo además el buen tino de reconocer la generosidad política de Giroldi no sólo al impulsar esta ordenanza que rinde homenaje a un vecino relevante pero de otro color político, sino también por haber sido años atrás, mientras ejercía la intendencia de nuestra ciudad, la impulsora de que Calixto Dellepiane tuviese su boulevard. Entonces, y mirando en perspectiva, podremos quedarnos una vez más con la mirada crítica y ácida de las cosas, seguir alimentando la grieta, cerrando filas y provocando enfrentamientos estériles; o elegir el camino del diálogo constructivo y, sin dejar de señalar los errores del adversario, tomar lo mejor de cada cual para construir la mejor Campana posible para nuestros vecinos. Juntos, de frente, y entre todos. Porque en definitiva, de eso se trata. Gobierne quien gobierne, o se tenga una circunstancial y transitoria mayoría en el recinto parlamentario. Alberto Giordanelli - Espacio de Pensamiento Alfonsinista

Opinión:

Sobre la costanera Senador Sala y el diálogo político

Por Alberto Giordanelli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar