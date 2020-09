Programa Homenaje a José Martínez Suarez este domingo en FM Santa María

José Martínez Suarez

El cineasta Esteban Busso presentará desde su programa "La hora del Cine y otras yerbas" a partir de las 20 hs. un homenaje a uno de las figuras más reconocidas del cine nacional, quien con tanto ímpetu promoviera el Festival de Cine de Mar del Plata -¿Que va a pasar hoy Domingo 20/9/20 en FM Santamaría? -Bueno, como mucha gente sabe, hace casi 10 años que me fui a vivir a la Ciudad de Mar del Plata, cuando me retire de mi profesión de Bioquímico en Campana y más o menos en el 2014, empecé un taller de teatro del programa Nacional P.U.A.N para adultos mayores, que se da en el Asilo Unzue, lugar emblemático de la Feliz y a partir de eso no me detuve más. Debute como actor en un par de obras de Teatro, la última fue en el Teatro Carreras, de Nito Artaza en calle Corrientes entre Rivadavia y San Martín. Varias películas Nacionales, El Jugador, Tiempo Compartido, La Letra de La Ley, opera prima dirigida por Fernán Miras, y varios cortos de los cuales alguno protagónico. En el 2015, debuto como productor Audiovisual con Bajo la Alfombra, documental que trata con gente en situación de calle, presentada en el primer Festival Marplatense de los DD.HH., y con Bajo La Alfombra II, recibo el segundo premio a mejor teaser Documental Nacional, realice varios teaser, tres fueron declarados de interés municipal en Campana, en la actualidad trabajo sobre un documental, desde hace más de un año, sobre el Isleño, con el apoyo de mucha gente que me ayuda, entre otros la Asociación de Isleños del Delta del Paraná. Hace como dos años un amigo de Córdoba Capital, me propuso ser corresponsal de Cine en Mar del Plata, en una radio web que empezaba a difundir, por el Festival Internacional de Cine, y asíempecé haciendo notas en el Festival. Por la pandemia, con muy poco de poder filmar, se me ocurrió hacer un programa de entrevistas con gente que interviene en el Cine Latinoamericano. Hace casi dos meces hable con el amigo Gastón Molina, responsable de programación de FM Santamaría, y muy gustosamente me habilito la radio para difundir "La Hora del Cine y otras yerbas" los Domingos a las 20 Hs. -¿Y este Domingo porque es especial? -Porque el 17-9-20 se cumplió un año de la desaparición del Maestro José Martínez Suarez, popularmente conocido por ser el hermano de Mirtha y Silvia Legrand, que estuvo más de diez años al frente de la presidencia de Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, siendo además una figura muy importante en el cine Nacional, como director, guionista y maestro de cine. Y me pareció que es necesario hacerle un homenaje a su trayectoria y reconocimiento como persona dedicada al cine su familia y amigos, y es así como propuse la idea a familiares y amigos, los cuales aceptaron con mucho gusto participar del mismo. Realizamos un programa muy interesante que invito a escuchar, pues a través de relato de familiares y amigos lo conocerán, con divertidos relatos y anécdotas que pintan la personalidad del amigo, y finalmente escucharemos el legado que nos dejó. Los invito a escucharnos y acompañarme este domingo 20 de setiembre a las 20 hs. en punto en FMSantamaria por la web. www.santamariafm.com.ar o por el aire de la 91,3 MHz BIOGRAFÍA DE JOSÉ MARTÍNEZ SUAREZ José Antonio Martínez Suárez (Villa Cañás, Santa Fe, 2 de octubre de 1925-Buenos Aires, 17 de agosto de 2019) fue un director de cine y guionista argentino.1 Entre sus filmes se destacan El crack (1960) y Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976). Su taller de enseñanza de cine es de fama internacional, y en él se han realizado más de 120 cortometrajes premiados en festivales de todo el mundo. Desde 2008 era el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.2 En 2002 le fue entregado el Premio Cóndor de Plata a la trayectoria por parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, considerado como el máximo reconocimiento de la industria del cine en la Argentina. En el 21.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizó una muestra retrospectiva de su filmografía, exhibiéndose ´´El crack´´, ´´Dar la cara´´, ´´Los chantas´´, ´´Los muchachos de antes no usaban arsénico´´ y ´´Noche sin lunas ni soles´´. En 2008 fue designado presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Algunos profesionales que han sido sus alumnos son Lucrecia Martel, (´´La Ciénaga (película) |La Ciénaga´´, ´´La niña santa´´); Leonardo Di Cesare (´´Buena vida-Delivery´´); Juan José Campanella (´´El secreto de sus ojos´´); Gustavo Taretto(´´Medianeras´´); Hans Garrino -guionista de ´´Buena vida-Delivery-´´; entre otros. Estuvo casado por muchos años con Marta Ofelia Urchipía con la que tuvo tres hijas y ocho nietos. Tiene dos hermanas, las famosas gemelas Mirtha Legrand y Silvia Legrand -Rosa María Juana Martínez y María Aurelia Paula Martínez, de 1927-. El director y productor cinematográfico Daniel Tinayre (1910-1994) fue su cuñado. En 2019 se estrenó ´´Soy lo que quise ser|Soy lo que quise ser. Historia de un joven de 90´´, una película documental sobre su vida dirigida por Betina Casanovay Mariana Scarone. cita web |url= https://www.funcinema.com.ar/2019/06/soy-lo-que-quise-ser/: Falleció producto de complicaciones derivadas de una neumonía. Había sido internado por la fractura de su cadera.



