La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020

Hoy Le Toca A... Los Cuervos de Campana

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso

Corría el año 1918. Carlos Enrique Vota, Alberto Raffin, Perico Gallardo, Alfonso Lujambio y Pedro Omar (jugador y entrenador del 1er. equipo de San Lorenzo de Almagro en 1908) fueron desde el Independiente Athletic Club de Campana, contribuyendo a salvar del Descenso al Ciclón de Boedo, logrando el objetivo. A Partir del 28 de noviembre de 1935 los Cuervos de Campana se organizaron en su pasión desde el barrio Las Latas. Y vienen a mi memoria Marcelino Pinedo, Carlos y José Lugani, Enrique Alcalde, Ignacio Bustos, Pedro Martínez, Luis Begnardi, Ángel Scaron, Aníbal Farias, los hermanos Mendoza, los Cei, los Cabrera con "El Toto" ( gran jugador de Fútbol y Bochas), Luis Letanú, Raúl Escobín, el eterno Conserje Felipe Varela, Atilio Beliera, los hijos de Pascual Altimari, Mingo Morales, el Gallego Lin, "El Paraguero" Alfredo Pérez y todos sus hijos, Oscar y Carlos Bottini, Arcángel Dalla, Luis Saffores, Cacho y Chiquito De la Fuente, Carlos "El Flaco" Agnés. Más Acá… Francisco Zuconi, su hijo "Pancho" y sus tíos "Culito" y el abogado "Pomelo" Cáceres; los hermanos Scotti y su Papá, los Taraburelli, "Carnavalito" Villafañe, "Boliyón" Gigena, la familia Boumerá y el gran "Pocholo", "Meco" Alvarez, el "Gurri" Bueri papá del Psicólogo Social, "Narizota" Croce, los hermanos Gatti, y los hermanos Dres. Caramés y su padre recientemente fallecido con más de 90 Años; los hermanos Honorato y Mincho Bianchi, Ricardo "Cacho" Pintos; los hermanos Héctor, José y Horacio Casas, Blas Saracho, José "Pepe" Daniele y sus hijas Mabel y Marta; Rubén Garios y su hijo mayor Héctor. Los hermanos Fox, el Poeta Arona y sus hijos, "Bibi" Zapata y sus hijos; Sergio Peretto; Alfredo Gramacioli e hijo, Rubén Maro, Alejandro Trinchero e hijo, Ariel Foppoli, Gonzalo Babio, Augusto Di Paola y su abuelo Manuel Guttierrez autor de "La Joya Del Zanjón" Libro ganador de los Juegos Bonaerenses. Los guitarristas Hugo "Negro" Correa y Jorge "Turco" Amado, y el bajista Víctor "Pato" Orellano, Gustavo "Parapente" Balvidares, Jorge Babio, Walter "Parabrisas" Russo, Eduardo Mosqueira e hijos, los hermanos Simonelli y su padre, Pedro Nolazco Gómez y su hijo Martín el Abogado, el mellizo "Cacho" Smith, varios Antoñassi dueños de la pizzería "El Arco", Hugo Nussold (Ingeniero y Canaricultor), Matilde Villani de Frerking, la familia Pelutiero, Leo Graf, los doctores Gerbi padre e hijo, los hermanos "Seguros" Díaz, Nadir Gocciadoro e hijo, Rosa Scaciante e hijo. El inolvidable pianista (Hincha de Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola y el Ciclón), Dr. Pedro Raffa; Rulito de "Punta Del Diablo", El viejo Bonesi de la pinturería, "Lalo" Stecconi, el dueño de Lubricantes Campana, "Il Bruneto" y sus dos hijitos, con el abuelo "Gringo" Melón, Jorge Canale e hijo; Sergio y Lucas Moyano de la parrilla "Antonio"; Norberto "Lombar" Lombardi prestigioso Dibujante Internacional, "Tito" Gulfo e Hijos, familia Galliano, Susana Becherucci, Ramón Acosta y su hija Rocío (Radiodifusores y Folkloristas), los hermanos Basterrica de la pinturería "Ultracolor", Leopoldo Ciani e hijos, Gustavo Bellanger Jefe de Anses Campana, el Dr. Marcelo Fioranelli Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Alfredo Letanú, su mamá y su tía quién vivió en Boedo; la mamá de Nicolás Blandi; "Buby" Beutler y todos sus Hijos. El Periodista ex colaborador de este diairo: Don Héctor A. Taborda, ex Historiador del CASLA, y orgulloso tío de Hernán y Ariel Soimu… De este último amigo contaré una anécdota de las tantas que tiene. En una oportunidad que perdió San Lorenzo, alguien se burló de la suerte del Ciclón y Ariel lo corrió por toda la Acería de Siderca. Por suerte, sin alcanzarlo porque era… ¡su Jefe! A la hora y pico éste volvió y le dijo: "¿Estás loco vos? Te puedo hacer echar por algo así" y Ariel le respondió: "Yo aguanto cualquier cosa, menos que se metan con mi vieja". Terminamos con Víctor M. Sánchez, Fundador del Círculo de Periodistas de Campana y del diario que hoy, lector, tiene en sus manos, donde además anidan varios renombrados cuervos también: Eduardo y Lucas Pascuale; Fernando Andrioli; Marcelo Rodríguez y Nelda Fisher a quien a aprovecho para darte mi más sentido pésame por tu querido viejo. Vaya también mi recuerdo para mi amigo "Pancho" Minner, fotógrafo exclusivo de los Cuervos. Siguen las firmas… y pido perdón a todos aquellos, tantos, a quienes no nombré pero por sus venas campanenses corre sangre Azulgrana. PD: Dedicado a Leandro Santoro, actual Asesor Presidencial y destacado hincha del Cuervo.



Opinión:

Hoy Le Toca A... Los Cuervos de Campana

Por Hugo del Teso

