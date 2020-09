Dra. Susana Fuentes, Médica especialista Medica Interna, Diabetologia (MN 92619 - MP 225171)





Un equipo multidisciplinario dirigido por el Dr. Marcelo Rondina, médico cirujano, y la Dra. Susana Fuentes, medica diabetologa, a cargo del servicio de cirugía bariátrica y metabólica del hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. Durante los últimos años, la obesidad ha aumentado de manera preocupante, constituyendo un grave problema de salud pública. En Argentina 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad, según los datos de la última encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018. Los principales causales son el consumo elevado de productos altamente procesados, de bajo valor nutricional y alto contenido en sal, azúcares y grasas; la ingesta habitual de bebidas azucaradas y la actividad física insuficiente. Los tratamientos a los que se puede recurrir abarcan muchos aspectos: conductuales, dietéticos, médicos. Cuando estos fracasan se puede acceder al siguiente escalón: la cirugía bariátrica. Las cirugías de pérdida de peso (conocidas habitualmente como cirugía bariátrica) implican hacer cambios en el sistema digestivo para ayudar a perder peso. Esta cirugía se realiza cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado o cuando existen problemas de salud debido al exceso de peso. Algunos procedimientos limitan la cantidad que se puede comer, otros funcionan reduciendo la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes y otros hacen ambas cosas. Aunque la cirugía bariátrica puede ofrecer muchos beneficios, todas las formas de cirugía de pérdida de peso son procedimientos importantes que pueden presentar riesgos y efectos secundarios. Además, se debe acompañar de cambios saludables en la alimentación y de ejercicio físico regular para ayudar a garantizar el éxito a largo plazo de la cirugía bariátrica. ¿Por qué se realiza? La cirugía bariátrica se realiza para ayudarte a perder el exceso de peso y para reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales relacionados con el exceso de peso, como los siguientes: - Enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares - Presión arterial alta - Enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) o esteatohepatitis no alcohólica (ENA) - Apnea del sueño - Diabetes tipo 2 La cirugía bariátrica debe realizarse después de haber intentado bajar de peso con mejores hábitos alimentarios y ejercicio. ¿A quién va dirigido? En general, la cirugía bariátrica podría ser una opción si: - Tu índice de masa corporal es de 40 o más (obesidad extrema). - Tu índice de masa corporal es de 35 a 39,9 (obesidad), y tienes un problema de salud grave relacionado con el peso, como diabetes tipo 2, presión arterial alta o apnea del sueño grave. En algunos casos, puedes reunir los requisitos de ciertos tipos de cirugía de pérdida de peso si tu índice de masa corporal es de 30 a 34 y tienes problemas de salud graves relacionados con el peso. La cirugía bariátrica no es para todas las personas que tienen sobrepeso grave. Es posible que tengas que cumplir con ciertas pautas médicas para reunir los requisitos para la cirugía de pérdida de peso. Es probable que tengas un extenso proceso de evaluación para ver si puedes someterte a ella. También debes estar dispuesto a hacer cambios permanentes para llevar un estilo de vida más saludable. ¿Quiénes somos? Somos un equipo multidisciplinario dirigido por el Dr Marcelo Rondina, médico cirujano, y la Dra. Susana Fuentes, medica diabetologa, a cargo del servicio de cirugía bariátrica y metabólica del hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. Dra. Susana Fuentes Médica especialista Medica Interna, Diabetologia (MN 92619 - MP 225171) // Dr. Marcelo Rondina, Médico cirujano (MN 66830 - MP 221871) - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar



Nueva incorporación de equipo de cirugía bariátrica

