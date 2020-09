"…Lo que puedo decir a modo de prologo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.) El plan de redención se completa en la figura del Paráclito. Dicho de otro modo no es posible alcanzar la salvación si no es a través de la revelación que nos viene dada bajo su presencia. No es una opción auxiliatoria de un camino en penumbras, sino más bien el propio camino revelado. Este espíritu (inclasificable por lo menos para mí) es de algún modo la propia expresión de Cristo proyectada en el tiempo, manifestada en las personalidades de Juan Apóstol y Juan Bautista. Es el lápiz de fuego con el que se ha trazado el recorrido histórico y el destino espiritual de cada uno de los iniciados en la búsqueda por alcanzar la redención. Son las alas del águila que acompañan a la mujer vestida de Sol para ponernos a salvo, durante la persecución del dragón a lo largo de cada periodo de la historia. Y que permite con cada victoria de la Cruz, se abran y cierren los ciclos, hasta trasportarnos al momento preciso en que Cristo retorna a la Tierra. En ese marco la palabra y los hechos de Giorgio Bongiovanni a lo largo de su vida, se convierte en expresión viva de este espíritu que marca con el sello Crístico a estos tiempos. Nosotros, de todo esto, también dejamos nuestro testimonio, porque lo vimos, lo escuchamos y lo hemos reconocido: "Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio". Juan 14:26 "Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros para siempre" Juan 14:16 "…os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio" Juan 16:7 El 31 de Julio del 2020, dentro del ciclo de charlas brindadas por el historiador Flavio Ciucani sobre el evangelio de juan, se entrevistó a Giorgio Bongiovanni. A continuación transcribimos extractos de las respuestas que surgieron ante las diferentes preguntas que les fueron dadas por la gente: "..Hay naves que son tan grandes como de 150 kilómetros. Entonces en una astronave grande de 150 km puedes meter billones de personas. Y es suficiente, no es cierto? Hay astronaves como la nave Sha que tienen 50km de diámetro. Pueden hospedar centenares de miles de niños o de personas. En relación a esto, los 144.000 son un número exacto. Son 144.000 seres de luz de la quinta dimensión que son elegidos por este sol y otros soles para acompañar al genio solar Cristo. Los otros son los discípulos, apóstoles, llamados, elegidos, iluminados a los que los 144.000 los han despertado. Tú me estas preguntando sobre el evangelio de Juan, allí también dice esto porque cuando Cristo dice: "Padre no te pido que los quite del mundo, te pido de preservarlos del mal y rezo para que Tú los proteja, ruego por estos que te encomiendo y por todos aquellos en los que les creerán". Jesús en el evangelio de Juan distingue a los 144.000 que El encomienda al Padre: "Padre Yo te los encomiendo. Ellos no son del mundo, como yo... No te pido que los saques del mundo sino de preservarlos del mal. Y te pido por ellos y por todos aquellos que en ellos creerán". Entonces si todos aquellos que les creerán son 7.000 millones, serán 7.000 millones, si son 5 millones... serán 5 millones. Entonces Cristo en el evangelio de Juan da una oportunidad de salvación para toda la humanidad. Si todos aquellos que creerán en los 144.000 llegasen a ser toda la humanidad, se salva toda la humanidad. Entonces no es un discurso sobre números. El número preciso son los elegidos. Si ellos hubiesen sido 5 millones que nacieron desde el Cielo a la Tierra como nació Jesús, esto es sin relación sexual por medio de un acoplamiento astral, serian 5 millones… Isabel es otra que ha concebido a Juan sin que Zacarías la haya tocado, él le había dicho "pero yo soy viejo" y el ángel le tapó la boca por haber replicado. Entonces han nacido en Palestina, en Israel y en el mundo personas que hoy están sobre la Tierra. Yo los he conocido a muchísimos de ellos. Tal vez ya los haya encontrado a todos. Pero algunos son ingenieros, magistrados, abogados, científicos, espirituales, religiosos... incluso son seguidores de nuestro movimiento de Juan. Algunos de los elegidos están dentro del movimiento de Juan. Yo sé quiénes son pero no te lo digo. Sabes porque no te lo digo porque lo pondría en tentación. Y para que lo tengo que poner en tentación? Si tú eres un elegido el que te lo dice es satanás para tentarte: "Tu rabí eres uno de los "elegidos" pero porque no haces igual que Giorgio Bongiovanni? Por qué no eriges también tu una iglesia?". Sería el quien te lo dice si piensas que eres un elegido." Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

El Día que la Tierra se Detuvo:

El Evangelio de Juan (Según Giorgio Bongiovanni)

