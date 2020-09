P U B L I C







"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 20 de Septiembre de 2020 - Año II - Edición Nº 98 XIV MISIÓN JUVENIL DIOCESANA La Pastoral Juvenil Zárate Campana esta trabajando con el aporte de los Grupos Juveniles de todas las parroquias de la diócesis para redefinir la Misión que anualmente realizan en esta época del año. Con los cuidados necesarios, derivados de la persistencia de los contagios de Coronavirus, las actividades que se realizarán durante el primer fin de semana de octubre los días 2, 3 y 4, y serán totalmente transmitidos a través de las redes sociales. El lema de este año es: "Dios nos está haciendo un Gran Llamado: No tengas miedo de creer, No tengas miedo de esperar y No tengas miedo de amar" del Papa emérito Benedicto XVI. Los temas y testimonios que abordarán los expositores estarán relacionados con las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. ¡No te pierdas la XIV MJD! ¡Te esperamos!

Hermanas Misioneras de la Caridad JUVENTUD La llegada de la primavera se asocia con la vitalidad, la frescura y los deseos de cambios de los jóvenes. La juventud. tiene la riqueza del descubrimiento que a través del elegir, prever y asumir las primeras decisiones tendrán gran importancia para el propio futuro. A los jóvenes les pertenece el futuro, como una vez perteneció a las generaciones de los adultos y que con ellos se ha convertido en actualidad. El joven experimenta la esperanza por estar siempre unida al futuro, es la espera de los bienes futuros, pero viviendo el presente. Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial, vacía y sin sentido. Busquen incansablemente la verdadera felicidad. ¡¡¡CUIDENSE - BENDICIONES EN SU DÍA!!!



Día de la primavera, del estudiante, de la juventud ¡¡¡FELIZ DÍA DEL JUBILADO!!! La sociedad jubila de algún trabajo a los mayores de una cierta edad, pero no de la vida. Llenos de vitalidad y con muchas cosas aún por hacer, los mayores no se retiran ni excluyen, buscan nuevas actividades. En su mayoría son los que aseguran la transmisión de los grandes valores a los jóvenes y ayudan a dar continuidad a las generaciones. Con sus palabras, sus caricias o su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos y que es necesario respetarla. Es la etapa más auto transcendente porque implica el momento de la mayor entrega, es la edad del dar. Para San Juan Pablo II la ancianidad es la coronación de una vida, donde ya nadie valora lo que perdió en el camino y en cambio realza la misión cumplida. ¡¡¡FELICIDADES A TODOS LOS JUBILADOS Y JUBILADAS!!!



20 de septiembre - Día del Jubilado MES DE LA BIBLIA La Iglesia celebra en septiembre el Mes de la Biblia, con el objetivo de promover el encuentro con Dios por medio de la lectura y el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Se celebra en este mes con motivo de la fiesta de San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín. La traducción que elaboró es llamada la "Vulgata" (edición para el pueblo) y fue el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica hasta la "Neovulgata" en 1979. A pesar de la pandemia de coronavirus, la Iglesia celebrará este tiempo especial con actividades, programas y recursos virtuales, para evitar los contagios de COVID-19. El Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha recopilado en su sitio web una serie de eventos virtuales que se realizarán en todo el país. Para conocer todos los detalles de los eventos programados ingrese a: https://abpcea.wordpress.com/ HAY MUCHAS OPORTUNIDADES Y HORARIOS - ESPERAMOS QUE PUEDAS PARTICIPAR PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

XIV Misión Juvenil Diocesana / Mes de la Biblia / Feliz Día del Jubilado!

