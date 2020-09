La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine comenzó a desarrollar trabajos tácticos







Al tiempo que avanza el reacondicionamiento físico de los jugadores, Felipe De la Riva empieza a darle forma al equipo que planea para la reanudación de la competencia. El uruguayo evalúa cambios tácticos respecto a sus anteriores formaciones en el Violeta. Este sábado, el plantel profesional de Villa Dálmine completó su 15ª jornada de entrenamientos desde que se habilitaron nuevamente las prácticas presenciales de los equipos de la Primera Nacional el pasado jueves 3 de septiembre. Fue por la mañana, en el predio Héctor Fillopski, donde 22 jugadores se movieron bajos las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva, cumpliendo siempre con los protocolos establecidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta semana se alternaron trabajos de fuerza (con diferentes circuitos) y de potencia aeróbica, planteados por los preparados físicos Mario Arévalo y José "Pepi" Soto, con otros de fútbol reducido y movimientos tácticos que De la Riva comenzó a desarrollar junto a sus dirigidos. En este sentido, el uruguayo estaría evaluando una modificación táctica respecto a los equipos que supo presentar anteriormente en el Violeta: una defensa con tres marcadores centrales y dos laterales o carrileros por los costados. En su primer ciclo en el equipo de nuestra ciudad, el DT conformó siempre la tradicional "línea de cuatro" en el fondo. Por ello, al momento de armar este "plantel de transición", una de las incorporaciones que solicitó fue la de Maximiliano García, un central con el que ya ha trabajado en otros equipos y que maneja los dos perfiles. Y por ello también espera por Maximiliano Pollacchi, zaguero de 25 años formado en Newells y de último paso por Sportivo Las Parejas, buscado especialmente luego que se esfumara la chance de volver a contar con Fernando Alarcón. En este esquema que piensa inicialmente De la Riva, Santiago Moyano sería lateral-carrilero por derecha (podría llegar Lucas Souto, otro con características para cumplir esa función por ese andarivel), mientras que por izquierda jugarían Facundo Rizzi o Tomás Garro, teniendo en cuenta que, a priori, Juan Alvacete sería uno de los tres centrales. De allí para adelante, las variantes para completar el esquema serían dos, principalmente. Una de ellas es ubicar un "doble 5" (Saúl Nelle y Federico Recalde son los de mayor experiencia) junto a un enganche y dos delanteros (entonces, numéricamente hablando, la alineación sería 3-4-1-2). La otra, disponer de un volante central tradicional y dos mediocampistas "internos" a sus costados, para completar los 11 con dos atacantes netos (3-5-2 o 5-3-2). Para contar con todos los recursos para estas alternativas, De la Riva estaría a la búsqueda también de un futbolista de buen manejo del balón, que pueda moverse como mediocampista interno o como enganche (el uruguayo no tendrá en cuenta ni a Nicolás Femia ni a Denis Brizuela, quienes serían cedidos a préstamo próximamente). Claro está, todavía falta más de un mes para que retorne la competencia en la Primera Nacional (que todavía no confirmó formato para definir los dos ascensos) y mucho (o todo) puede cambiar en las siguientes semanas.



GARCÍA, RIZZI Y ALVACETE, TRES DEFENSORES ZURDOS QUE LE BRINDAN DISTINTAS ALTERNATIVAS A DE LA RIVA. EL PLANTEL ACTUAL Los 22 futbolistas que se encuentran entrenando actualmente en el predio Héctor Fillopski son: -Arqueros: Juan Marcelo Ojeda, Lucas Bruera, Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz. -Defensores: Santiago Moyano, Maximiliano García, Juan Alvacete, Facundo Rizzi, Leonel Montani y Francisco Lavielle. -Mediocampistas: Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Gino Olguín, Tomás Garro, Juan Ignacio Varela y Denis Brizuela. -Delanteros: Catriel Sánchez, Sergio Sosa, Enzo Fernández, Valentín Umeres y Lucas Cajes. Esta semana llegaría el marcador central Maximiliano Pollacchi, cuya incorporación ya está cerrada; mientras que el arribo del lateral derecho Lucas Souto se habría complicado porque en Ferro Carril Oeste no habría unanimidad respecto a la posibilidad de cederlo a préstamo.

ENZO FERNÁNDEZ, UNO DE LOS ATACANTES QUE SUMÓ EL VIOLETA.

Primera Nacional:

Villa Dálmine comenzó a desarrollar trabajos tácticos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar