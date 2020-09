BARSA: TRIUNFO AMISTOSO Barcelona consiguió ayer su tercera victoria de pretemporada al vencer 1-0 al Elche por la tradicional Copa Joan Gamper que se disputó en el Camp Nou. El gol del conjunto catalán lo marcó Antoine Griezmann, en una jugada iniciada por Lionel Messi con una gran profundización para Jordi Alba. El Blaugrana debutará el próximo fin de semana en La Liga frente a Villarreal como local. DEBUTA REAL MADRID Por la segunda fecha de la Liga de España, Real Madrid enfrentará hoy como visitante a Real Sociedad (16.00, ESPN). Además, este domingo también se medirán: Huesca vs Cadiz, Granada vs Alaves y Betis vs Valladolid. Ayer jugaron: Villarreal 2-1 Eibar, Getafe 1-0 Osasuna y Celta de Vigo 2-1 Valencia. JUEGA JUVENTUS El campeón de las últimas nueve temporadas de la Serie A de Italia arrancará hoy el campeonato 2020/21 cuando reciba a Sampdoria (15.45, ESPN). Además, en esta jornada también jugarán: Parma vs Napoli (7.30, Fox Sports), Genoa vs Crotone (10.00, Fox Sports) y Sassuoo vs Cagliari (13.00, Fox Sports). En tanto, mañana lunes debutará Milan como local ante Bologna (15.45, ESPN). Ayer, en el inicio de esta primera fecha: Fiorentina 1-0 Torino y Hellas Verona 0-0 Roma. LEEDS, CON SUFRIMIENTO Marcelo Bielsa consiguió ayer su primera victoria como DT en la Premier League, luego que Leeds venciera 4-3 como local a Fullham en uno de los cuatro partidos que abrió la segunda fecha. Los otros tres fueron: Everton 5-2 West Bromwich, Manchester United 1-3 Crystal Palace y Arsenal 2-1 West Ham. Hoy jugarán: Southampton vs Tottenham, Newcastle vs Brighton (10.00, ESPN), Chelsea vs Liverpool (12.30, ESPN) y Leicester vs Burnley. Y mañana lo harán: Aston Villa vs Sheffield United (14.00) y Wolverhampton vs Manchester City (16.15, ESPN). BUNDESLIGA, FECHA 1 Luego del 8-0 que Bayern Munich le propinó el viernes al Schalke en el partido inaugural del campeonato, ayer jugaron: Colonia 2-3 Hoffenheim, Union Berlin 1-3 Augsburgo, Frankfuert 1-1 A. Bielefeld, Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin, Stuttgart 2-3 Friburgo y Borussia Dortmund 3-0 Borussia Monchengladbach. Hoy jugarán: Leipzig vs Mainz y Wolfsburgo vs Bayern Leverkusen. LIGUE 1: RENNES El campeonato francés tiene nuevo líder: Rennes venció 2-1 a Monaco y se adueñó de la cima con 10 unidades. Hoy puede ser superado por Saint Etienne (9), que visita al Nantes. Además, PSG visita a Niza (8.00, ESPN) y Marsella recibe a Lille (16.00, DirecTV). DERROTA PARA CHACHO Por la 11ª fecha del Brasileirao, Inter de Porto Alegre (equipo dirigido por Eduardo Coudet) cayó anoche 1-0 ante Fortaleza como visitante y así puso en riesgo su liderazgo. De hecho, si Atletico Mineiro (dirigido por Jorge Sampaoli) vencía a Goianiense (jugaban al cierre de esta edición) quedaba como único líder.



Breves: Fútbol

20 de Septiembre de 2020

