DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 21/sep/2020 - 04:28

Edición Digital El Tiempo en Campana 6ºC Despejado por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 Rincón Tuerca







TC MOURAS: La categoría está retomando su campeonato este fin de semana en el autódromo de San Nicolás luego de haber llevado ya dos fechas. Televisa la TV pública desde las 11 hs. CONTENTO: Así se muestra en las redes Fernando Moreno tras terminar su motor para su auto para las picadas, sin duda el hombre viene de presupuesto y aguarda el comienzo de la actividad para esta propuesta. DEFINIR: Si bien está con todas las ganas de correr aún no definió Pablo Savastano donde va a terminar corriendo básicamente por una cuestión de costo. Viene de correr en Alma pero también pensó en otras posibilidades. TENDENCIAS: El regreso del automovilismo pone en marcha a todos los muchachos de las categorías zonales que empiezan a trabajar en sus autos para cuando se termine de cerrar el tema poder estar desde la primera del año y ya los movimientos en los talleres van marcando esta tendencia. COMENZAR: La categoría de karting Rotax Bs As. Ya confirmó el comienzo de su campeonato el próximo cuatro de octubre en el kartódromo argentino anclado dentro del predio del autódromo Oscar y Juan Galvez. ENTUSIASMO: Cuentan que tras enterarse que puede volver al automovilismo zonal donde el karting es parte del mismo Tobias Amarillo está muy entusiasmado que la flamante concurrente Martina mamá del piloto también porque aún no pudo debutar desde ese flamante puesto que le dio el equipo. IDEA: Continuando con el nene Amarillo la idea del equipo mantener el mismo grupo de componentes que cuentan con Ruben Guerra en el chasis y Mauro Santucho en el motor donde se agregó el benjamín Bautista en su condición de la cabala de esta estructura. PASION: Alejandro Ferraro asegura que su pasión por los fierros nunca lo abandonará y si bien fue mucho tiempo sin correr no solo extraña el Rally si se empieza a preparar para continuar desde su condición de navegante donde viene de salir campeón los dos últimos años. TC PICK UP: La camionetas arrancan también su continuidad este fin de semana su torneo en el autódromo de San Nicolás donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. EVALUAR: No es cierto que el reconocido piloto local de nivel nacional Mariano Raina esté evaluando volver a correr y menos hacerlo desde arriba de un auto de marca chino, la gente es mala y comenta. DISPUESTO: Parece ser que Don Huguito Mauro también está dispuesto a realizar alguna fecha del campeonato en la categoría entrerriana en la cual ya corrió y para esta hablando con sus sponsor y amigos que ya lo acompañaron en su momento. FOTO: La foto dentro de un casco de su padre marca que Julia a pesar de sus pocos meses de vida, su papá German Henze espera que la hermosa niña se dedique en su momento a correr en motocross marcando una tendencia que habrá saber si la mamá Veronica estará de acuerdo. ENAMORADO: Si bien a Juampi se lo ve muy enamorado Don Galliano ya tiene todo listo en la Cupecita Chevrolet para la Clase A del TC Bonaerense dispuesto para cuando arranque el campeonato. DETALLES: Siguiendo con la dinastía Galliano ya en el taller están trabajando en los pequeños detalles entre Tuky y papá Marcelo para no dejar nada librado al azar manteniendo los colores azul y rojo en el auto por su pasión por el Club San Lorenzo. PUESTOS: El TC Pista viene de correr dos carreras el pasado fin de semana en el autódromo de San Nicolas donde el piloto local Sebastian Abella arribó en el puesto vigésimo primero en la primera final para llegar en el puesto vigésimo tercero en la segunda carrera con la Dodge que atiende Di Meglio. RETORNO: El arranque del campeonato de la categoria Rotax nos mostrara el retorno del campeonato de la clase Nacional Gabriel De Lucca que se suma con el mismo equipo con la atención de Capecce en el chasis y su hermano que colabora con el piloto en cuestión. CONFIRMADO: Ya quedo confirmado que la próxima carrera para la categoría Turismo Carretera se desarrollará en el autódromo Juan y Oscar Galvez el venidero cuatro de octubre tras llegar a un acuerdo con los dirigentes de tal autódromo. NOTIFICACIONES: No hay aún ninguna notificación por parte de la catehoria Turismo Cuatromil Argentino para con sus pilotos de cara al comienzo del presente campeonato. En principio estaban evaluando los pasos a seguir tras realizar un chequeo de los pilotos que pueden arrancar. SABER: El zarateño Juan Carlos Bava forma parte de los pilotos que vienen corriendo en el Turismo Cuatromil Zarate u si bien el Falcon de los hermanos Caggiano ya está listo deben saber los pasos de la categoría para definir esta situación. CURSO: Esto provocó que en el equipo de Bava se esté evaluando de correr en el Procar Cuatro Mil que viene ya trabajando en darle curso a su campeonato a desarrollarse en el autódromo capitalino y el de La Plata. TC PISTA MOURAS: Luego de la espera por la pandemia la categoría está arrancando este fin de semana en el autódromo de San Nicolás donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. RESOLVER: La vuelta de Hernan De Giacobbi a la alta competencia aún no está cerrada es que el empresario gastronómico está entre el auto propio o alquilar un tema a resolver para cuando arranque la categoría Alma donde desea correr con la atención de Diego Tussa. IMPRIMIR: Como los costó a imprimir son para tener en cuenta Don Hernan ve con buenos ojos que junto con su amigo Pablo Villaverde conforman un Binomio para arrancar el torneo con un Fiat para la Clase Dos de Alma. RESOLVER: Para resolver el tema Don Hernan y Pablo decidieron moto de por medio salir a recorrer los campos de la zona para definir el tema tuerca entre tranqueras, pasto, alambre, ganado y disfrutar de la naturaleza. Habrán definido algo los muchacho? TENER: Si las picadas arrancan en el autódromo capitalino como se viene trabajando el piloto local Diego Salerno en rueda de amigos aseguró que será parte de esa posibilidad con su actual auto porque se tiene mucha fe. Lo tenían al verdulero!!? CHARLANDO: Por estos días los dirigentes del TC Regional está charlando con sus pilotos para tener la posibilidad de cuantos están en condiciones de arrancar la temporada. Aun se está trabajando en este trámite. SALUD: Ante esta pregunta el piloto local Gastón Fernandez dejó entrever que ellos no serán de la partida en este comienzo por una cuestión de proteger la salud de todo el equipo mas alta de tener el auto listo para estar en pista. CAPACIDAD: Constanza Toledo espera al igual de muchos pilotos el momento de correr en karting donde la joven niña se mostró con una capacidad que la pone entre los candidatos de pelear en la Clase Juniors algo que ya se vio en el campeonato pasado. NIV EL: "Nacho" Lopez sigue sumando títulos en los campeonatos virtuales de automovilismo y ahora está compitiendo en uno a nivel internacional donde viene cuarto en el Torneo donde el puntero es Max Verstappen como para tener un rival de experiencia. PENSAR: Todo hace pensar que Adriano Zarantonello tiene encaminado para arrancar en la categoría de Fedenor en la Clase Tres con el Fiat Uno que terminaron de realizar en su propio taller ya esperando para ir a probar. BICICLETA: La posibilidad de poder salir de casa nos mostró al ex campeón de la Clase Tres de Alma recorrer los caminos de tierra con su bicicleta que lo tiene atrapado y muy contento como se deja ver en las redes. No contábamos con tu astucia Mafalda! ENCONTRAR: Lo cierto es que el auto para la Clase Dos de Fedenor perteneciendo a Silvestre Gallo está mas que terminado donde su preparador terminó en su taller el mismo y Diego Fangio ahora también que comience los tiempos de las pruebas para encontrar ese auto que debe ser competitivo. PRUEBAS: El representante de Lima en la Clase Tres de Alma Gastón Brown espera el arranque del campeonato con el Fiat Uno que tiene a Mariano Novoa en el chasis y a Fabian Carranza en la implanta impulsores ya con el auto para empezar en las pruebas a desarrollar próximamente. ASOMBRO: Sus amigos no salian de su asombro cuando vieron una nota realizada a Ruben Arce quien aseguró que estuvo muy cerca de correr en el automovilismo en su momento. El asombro tiene que ver siempre se lo vinculó al mundo del futbol y de manera particular. Cua cua! PINTAR: Aunque aún no está decidido arrancar Juan Carlos Muñoz decidió pintar el auto para lograr tener esa presencia que le agrada a Juancho que continúa con la atención por parte de Diego Fangio. La propuesta del piloto local seguirá siendo en la categoría 850 cc que fiscaliza Fedenor y quizás se logre estar en las últimas carreras del calendario. HERMANOS: El comienzo del karting para la categoría Rotax Bs As en el próximo mes marcó que los hermanos Bautista y Santino Panetta formaran parte del mismo con el equipo que los asitieron el año pasado. SUPER TC 2000: Finalmente llegó el momento para que la categoría comienza su presente campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 11 hs desde el autódromo capitalino. ABRIR: Si bien el kartódromo de Zárate está listo para comenzar su actividad presentándose con todo lo que se necesita para un evento de estas características aun no se le otorgó poder abrir el mismo que llama curiosamente a todo el mundo del automovilismo de nuestro país. ¡? SERVICIOS: El equipo de Peduzzi que tiene su auto en el TC Mouras contrató los servicios de Juan Sbarra para este fin de semana para que trabajara en el chasis de la Dodge tras llegar a un a cuerdo con los encargados de esta estructura. CONTAR: En cumpleaños de su abuelo Santiago Acuña contó entre torta y empanadas que su karting está listo para comenzar en la categoría Kart Plus y todo está listo para ser de la partida esperando que se abra el kartódromo de Zárate. CAMBIOS: Siguiendo con Don Santiago los que mas están deseando empezar a correr son sus vecins porque el nene de Daniela empieza por las tardes a tirar cambios con el karting en el garaje sin dejar de hace ruidos. PENSAR: En principio se pensó en ir a correr en la categoría 850 cc que fiscaliza Fedenor pero luego con el equipo se llegó a un acuerdo y Ludmila Rodriguez decidió que se llegue a la categoría Alma en la Clase TC 1600. SEÑORITA: Esto provocó que Ludmila contará con el auto adquirido a Dobladez y contará con el popular Clibri Antonio Toledo en el armado del motor mientras que el chasis estará a cargo de la Sorda quienes creen que el auto ya estará listo para ir a probar por parte de la señorita Ludmila. TC 2000: La categoría da curso a su campeonato este fin de semana en el autódromo capitalino donde televisa Canal 13 desde las 11 hs a través del programa Carburando. MOTIVAR: Valentino Lacognata mantiene su moto para el motocros preparada para correr el tema que ya se empieza a evaluar que no se ve a corto el comienzo del campeonato y eso no motiva a los amantes de esta propuesta donde en nuestra zona tenemos el circuito que aun no fue habilitado para realizar al menos pruebas en Zárate. PREUPUESTOS: El auto de Juan Zucconi para la Formula Tres Metropolitana ya está para arrancar y el representante campanense ya confirmó que tiene todo para comenzar en esta categoría que va por la tercera fecha del campeonato ante tener los presupuestos acorde. ELEMENTOS: Carlos Zanini está en pleno trabajo para lograr de terminar su Chevy y por estos días está vijando a Chivilcoy porque encontró un elemento para la Cupé que le adquirirá Satriano sobrino de Emilio.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar









Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-