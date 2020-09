A hora de una nueva reunión formal en el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Industrias del Petróleo presentó una oferta que no satisfizo a la Federación Argentina que conduce Pedro Milla. La paritaria petrolera se volvió a tensar luego del acercamiento de una oferta que no convención a la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) que conduce el campanense Pedro Milla. La propuesta se produjo a horas de una nueva reunión en la mesa de diálogo abierta por el Ministerio de Trabajo y, de no mediar acuerdo, podrían desplegarse medidas de fuerza como la que se registró el viernes 11 y que afectó a las refinerías y depósitos privados de todo el país. Según trascendió, la oferta de la Cámara de Industria del Petróleo (CIP), presentada en el marco de las reuniones en el ámbito privado, fue considerada "insuficiente" por los paritarios de la FASiPeGyBio. De todas maneras, la organización que lidera Milla pondrá en consideración de las bases lo propuesto por los empresarios. Los sindicatos regionales agrupados en la FASiPeGyBio realizarán este martes asambleas en los lugares de trabajo para debatir los alcances del ofrecimiento, en lo que será la previa de la audiencia formal a desarrollarse en la sede del Ministerio de Trabajo. "Vamos a realizar asambleas en todo el país, para contarle a los compañeros la situación. Continúa la postura intransigente de los empresarios con llegar a una respuesta que pueda satisfacer las necesidades de los trabajadores", aseguró a este Mario Lavia, secretario gremial e interior de la Federación. Los petroleros buscan activar la cláusula de revisión salarial 2019, un compromiso asumido por los empresarios en la paritaria. Reclaman una recomposición del 13,5% para comenzar a discutir la pauta del corriente año.





Se volvió a tensar la paritaria petrolera y podría haber nuevas medidas de fuerza

