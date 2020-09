La Juventud Radical celebró la imposición del nombre "Senador Oscar Sala" al Paseo Costanero

"Oscar Sala, junto al ex intendente Calixto Dellepiane, no sólo levantaron alto las ideas y banderas del radicalismo, sino que también demostraron que parte de la política es escuchar y ayudar a los ciudadanos, algo que tenemos muy presente", dijeron. La Juventud Radical celebró que en la última sesión ordinaria del HCD del pasado jueves, los concejales aprobaron un proyecto que le impone el nombre de "Senador Oscar Enrique Sala" al Paseo Costanero. Desde la agrupación juvenil, hoy presidida justamente por el nieto del ex dirigente radical, Augusto Castro Sala, se mostraron "muy contentos" por el nuevo nombre que tendrá el paseo. En este sentido, manifestaron que "como jóvenes Radicales nos emociona que se reconozca de esta forma a un caudillo radical como Óscar, al cual todos los que lo conocieron pueden afirmar su humildad, solidaridad y amor por nuestra ciudad". Además, remarcaron que, "Oscar Sala, junto al ex intendente Calixto Dellepiane no solo levantaron alto las ideas y banderas de la Unión Cívica Radical (UCR), sino que también demostraron que el hacer política es escuchar y ayudar a los ciudadanos, algo que como Juventud Radical tenemos muy presente". Respecto a la sesión y a la concordancia del debate de la figura de quien supo ser Senador y Subsecretario, en el HCD manifestaron que "es destacable ver el consenso que hubo desde todos los sectores al hablar de sus valores, tanto humanos como políticos, ya que esto muestra nuestros lineamientos partidarios; desde la austeridad y la acción en pos del cambio que precisa la sociedad". Para concluir la juventud blanca y roja enfatizaron que "a pesar de no estar físicamente presente hace tres años, en los inicios de la Juventud Radical, Sala siempre nos aconsejó y alentó a involucrarnos en la política.



