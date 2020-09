Acusan al Municipio de realizar "maniobra" alrededor de la cuestión ambiental

P U B L I C



Lo hizo la agrupación Vecinos del Humedal en un duro comunicado de prensa. Este sábado hubo otra marcha de ambientalistas en el centro de la ciudad. La agrupación Vecinos del Humedal acusó al Municipio de tejer una "maniobra" de "confusión" alrededor de las cuestiones ambientales que hoy se debaten en el partido de Campana y que este fin de semana motivaron una nueva concentración de ambientalistas en el centro de la ciudad. Bajo el lema "así como de digo una cosa te digo otra" el Municipio estaría engañando a la población de Campana, de acuerdo a Vecinos del Humedal, que en las últimas semanas se han mostrado en contra de la rezonificación del Tajiber y el traslado de la empresa Landnort a su nueva ubicación sobre el camión de El Morejón. "En 2015 y en 2017 en Campana conjuntamente con todas las fuerzas políticas logramos proteger con dos ordenanzas los humedales asociados al río Luján y Paraná de las Palmas y garantizar la no urbanización de los mismos, impulsar la conservación de la actual zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en resguardo de su rica biodiversidad y como potencial para un desarrollo productivo y ecoturismo sustentable. El bloque oficialista así lo dijo en 2017 y hoy hace lo contrario", sostuvo la organización ambientalista en un comunicado. "(Yo Municipio) Así como te digo que los humedales que comprenden la zona de amortiguamiento del Parque Ciervo de los Pantanos y Tajiber son no urbanizables según ordenanza 6660 del año 2017 impulsada por el hoy bloque oficialista, también te digo que como Ejecutivo Municipal hago caso omiso a esa ordenanza, a las recomendaciones de académicos y al conjunto de la ciudadanía y rezonificó la zona de rural a industrial. Además lo hago sin la presentación de un plan certero que justifique el cambio en el ordenamiento territorial y así como te digo que fomentamos el diálogo democrático también te digo que derogamos el requisito de realizar audiencia pública para reformar el Código Urbano Ambiental", sostuvo la organización ambientalista. "Los enunciados con afirmaciones acerca del cuidado y protección del ambiente y de los humedales en particular en el partido de Campana son frases declarativas en boca del Ejecutivo y varios de sus funcionarios. Frases que parecen no tener sujeto que las emita sino centrarse en que el objeto por el cual se reclama sea responsabilidad de otro. Como si la política socio-ambiental no fuera una política de Estado y por ende que nos compete a todos", manifestó. Además, citando notas publicadas por La Auténtica Defensa -confeccionadas en base a gacetillas de prensa municipales - Vecinos del Humedal intentó señalar supuestas contradicciones en el Gobierno local respecto a la situación de Landnort. Al respecto, afirmó: "Lo que movilizó a un grupo de vecinos y a distintas organizaciones socio-ambientales de Campana fue el irregular movimiento de tierras en la zona de El Morejón, o sea la nueva ubicación que el Municipio le otorgó a Landnort. Para que quede claro, los daños irreparables producidos en Las Praderas y por ende a las personas que allí viven están aún en manos del poder judicial". "Confundir, ¿para qué? Para hacer tabla rasa entre la ciudadanía, porque no se puede defender y querer lo que no se conoce. Es hacer desaparecer del lenguaje lo que nos da pertenencia, sentido. Así como te digo Humedal te digo relleno, barrio cerrado, industria contaminante. Así se rompe el lazo que nos une al sentido que le damos a las palabras con las que tratamos de construir identidades, ciudadanía, bienestar, cultura", finalizó la entidad ambientalista.



Acusan al Municipio de realizar "maniobra" alrededor de la cuestión ambiental

