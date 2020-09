Carlos Cazador

El domingo leí una columna escrita por alguien, que teóricamente representa a los vecinos y desde ese lugar hace politiquería barata. En primer término lo afirmado con los empleados municipales, desmiento absolutamente el pago diferido de los salarios, como siempre en esta gestión aun en pandemia o con una baja en la recaudación, el último día hábil del mes siempre estaba acreditado el sueldo. En igual sentido la cuestión de las bonificaciones, que a nadie se le quito por la obligación legal de quedarse en su casa, sino por dejar de cumplir actividades que lo merecían y que en muchos casos se retomaron actualmente. Pero que a su vez es una falacia total que los empleados sean perseguidos o desvinculados o no tengan un canal de comunicación, dado que con fecha 14 de mayo, la Dirección General de RRHH le comunicó al Sindicato que estaba a disposición un whatsapp 3489 483672 a fin que todos los empleados tengan un canal para resolver cualquier problemas en tiempo de pandemia. Pero si en este tema este concejal deformo la realidad para soñar con un algún rédito político que le evite caer aun más abajo en la consideración popular; en el tema de los ingresos públicos debería revisar la info de sus asesores, porque es un horror tras otro confundiendo todo. La Secretaría de Ingresos Públicos no persigue a los contribuyentes. Su accionar está dentro de los procedimientos y responsabilidades que determina la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esta función no solo es cobrar lo que los contribuyentes declaran, sino verificar el normal cumplimiento de la aplicación de las Ordenanzas Fiscales, verificando los hechos imponibles, los sujetos pasivos, las Bases imponibles y las liquidaciones. Los actos que realiza la Secretaría, se basan en el análisis, cruzamiento de datos y constatación de no cumplimiento de las normas legales, y se procede al inicio de un proceso de fiscalización, solicitando a los sujetos pasivos de las tasas y derechos, que aporten una serie de datos y documentación para verificar el cumplimiento de cada contribuyente para con sus deberes. Como Concejal, ninguno puede desconocer ni las obligaciones ni las responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Tampoco, ninguno de nosotros deberíamos desconocer que la Base Imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene se basa en los Ingresos de los contribuyentes, con mínimos fijados por las ordenanzas, ya sea por empleados o por alguna de las actividades especiales. Como la base de Ingresos se basa en la aplicación del Convenio Multilateral de Ingresos Brutos (para los contribuyentes que ejercen actividades en varias provincias) o de Ingresos Brutos para los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires, una de las formas de constatar que los Ingresos que declarados por los contribuyentes es el que deben declarar, surge de los Balances o Estados contables, no solo para verificar la totalidad de los ingresos, sino también de los gastos, ya que estos son la base de determinación de coeficientes Intermunicipales para poder determinar la verdadera base imponible atribuible a la Municipalidad de Campana. Desconocer esto, o negarlo (como lo ha hecho este Concejal), da lugar a dos suposiciones: 1) Desconoce la normativa 2) Actúa de mala fe. La primera es "Preocupante". La segunda es "Alarmante". Ya que, o quiere engañar a los vecinos haciendo "Politiquería Barata" o está defendiendo a algún contribuyente bajo fiscalización, por algún motivo que ignoramos. Tampoco podemos desconocer, desde el Honorable Concejo Deliberante, que los procesos tributarios están reglados por normas Nacionales, Provinciales y del propio Municipio de Campana. Los procesos de Fiscalización, cumplen con "El debido Proceso". Parece que este Concejal, debiese revisar y estudiar las normas vigentes, no solo Municipales, sino Nacionales y Provinciales, sobre todo de Derecho Administrativo y Procesal. A los contribuyentes, les decimos que este municipio no persigue a ningún vecino. Les aclaramos que los procesos de fiscalización que se han iniciado en estos meses, se basaron en contribuyentes que hace más de un año que no presentan DDJJ, o lo hacen declarando "Cero" ingresos y "Cero" empleados, perjudicando a los cientos de vecinos y contribuyentes que hacen las cosas bien. A ellos les debíamos esto. Por último Concejal Cantlon lo invito a leer el decreto 2980 del año 2000, especialmente el art X del RAFAM, porque ya hace 20 años que está vigente Y no nos amenace más con presentaciones judiciales, que no le tenemos miedo porque gracias a Dios vivimos en democracia y en un estado de derecho.

"El único peligro es escuchar a los populistas"

Por Carlos Cazador

