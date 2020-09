Gisela Kellaris

El término "hablante tardío" (HT), es utilizado para referirse a los niños que a los 2 años presentan un retraso de vocabulario SIN PATOLOGÍA alguna, tal como déficit sensorial, neurológico, cognitivo o trastorno del espectro autista. Los criterios más utilizados para identificar a los HT suelen ser dos: -Emisión de menos de 20 palabras. -Ausencia de combinaciones de dos palabras (el niño utiliza palabras aisladas para comunicarse). Lo cierto es que, entre los HT, podemos diferenciar dos grupos. El primero estaría conformado por niños con desarrollo lento del lenguaje que alcanzan una relativa normalidad en un período de tiempo más o menos corto ( meses), el segundo grupo estaría integrado por los hablantes tardíos en los que el retraso en la adquisición del lenguaje continúa en el tiempo -Desarrollo de Habilidades Sociales: el número de palabras que el niño utiliza se relaciona con su intención comunicativa, esta intención influye sin duda sobre el vocabulario y sus formas de interactuar con el otro. En relación a los HT, algunas investigaciones brindaron posibles explicaciones, por ejemplo, se considera que los problemas de sociabilización que aparecen en estos niños se relacionan con la falta de motivación para interactuar con otros, dicho de otra forma, los HT estarían menos motivados para interactuar, lo que conlleva una menor necesidad de adquirir lenguaje, aún con igualdad de oportunidades que sus pares. -Antecedentes de Otitis Media a Repetición: Existe una relación entre la otitis media recurrente en el niño y el desarrollo del lenguaje debido a la reducción temporal de la agudeza auditiva. Sin embargo, no se puede asegurar en los HT ninguna asociación significativa entre esta afección y el desarrollo del lenguaje. -Estimulación del Lenguaje: Varias características de los padres cuando hablan con sus hijos afectan el desarrollo del lenguaje de ellos. Recordemos que "el habla materna" facilita el desarrollo comunicativo, por ende, si los padres no interactúan con su hijo, si su expresión es pobre (ej. se comunican con el niño con palabras sueltas o mal expresadas), si responden menos a la demanda de comunicación de su hijo, si no le prestan la atención adecuada, todo esto afectará al niño sin duda alguna. Algunas investigaciones indican que los padres de niños HT responden menos a menudo a las iniciaciones comunicativas de sus hijos, lo que desempeña un papel negativo en el desarrollo del lenguaje. Lo importante del caso es que los HT necesitan intervención fonoaudiológica, lo antes que sea posible. Ante la duda realizar la consulta y no pensar "ya va a hablar". Lo cierto es que la intervención profesional temprana favorece la estimulación para revertir este cuadro (HT) sin duda alguna. Tenemos como fonoaudiólogos en nuestras manos la Responsabilidad de llegar a un Diagnóstico Adecuado que nos permitirá desplegar todos los recursos profesionales que estén a nuestro alcance. Gisela Kellaris - Licenciada en Fonoaudiología (MP: 625) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

Por Lic. Gisela Kellaris

