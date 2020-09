P U B L I C



COPARTICIPACIÓN A DEBATE Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzaron a tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que apunta a reducir más la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue elevado por el Poder Ejecutivo el jueves pasado y empezó a ser tratado este lunes en el plenario del que participó Silvia Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, quien explicó los alcances del proyecto y respondió preguntas de los senadores. Se trata de una iniciativa que establece que la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la ley de coparticipación, se fije en un coeficiente de 1,40 por ciento sobre el monto total recaudado por los gravámenes de esa normativa. CONTRATO BAJO LA LUPA YPF sufrió un duro traspié en la Justicia, que ordenó la inmediata paralización de un contrato estratégico para la petrolera controlada por el gobierno en el área de logística de combustibles. El juez federal Sebastián Ramos dictó una medida cautelar en favor del sindicato SuPeh Flota petrolera, que representa a los operarios marítimos que trabajan en las embarcaciones contratadas por YPF. El juez ordenó que se suspenda temporalmente la contratación de la empresa Compañía Naviera Horamar, a la que en septiembre del año pasado se le adjudicó un contrato de US$ 67 millones por parte de YPF, hasta que no se determine si directivos de la petrolera no incurrieron en prácticas ilegales e irregulares al momento de cerrar esa licitación. TANDIL AFUERA El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Fondo para la Cultura y el Turismo, un plan que repartirá 300 millones de pesos entre 134 municipios, sin incluir a la ciudad de Tandil, luego de que el intendente radical Miguel Lunghi determinara su propio sistema de fases para la pandemia. Tras el anuncio, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, confirmó que Tandil no está incluido del plan. "Queda afuera de este programa el distrito de Tandi", señaló Costa en declaraciones radiales, y explicó que la decisión tiene que ver con que se apartó del sistema de fases dispuestos en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. LEVE SUBA El dólar blue arrancó la semana con una suba de $2 y escaló a $141, en una plaza que continuó hoy paralizada y, en ese contexto, el Banco Central aprovechó para recomponer reservas y consiguió embolsar unos US$50 millones. Continúan los cruces entre los bancos y la ANSES sobre la operatoria para poder identificar a quienes cobran planes sociales y por esa razón se les prohibió adquirir divisas. En el circuito oficial, la divisa cotizó a $74,70 para la compra y $79,71 para la venta, por lo que con el 30% del impuesto PAIS y del recargo del 35% aplicado por el Central se ubicó en $131,52, con una suba de 20 centavos respecto del viernes. GANÓ EL "SÍ" Con una alta participación pese a la pandemia del coronavirus, el "Sí" a la reducción del Parlamento italiano de 945 a 600 miembros se impuso con casi el 70% de los votos en un referéndum para el que casi 51 millones de personas estaban habilitadas para votar entre el domingo y este lunes, según cifras oficiales. Por otro lado, la doble jornada electoral definió nuevas autoridades en siete regiones, con cuatro victorias para las fuerzas de derecha y centroderecha, y tres triunfos para las fuerzas de centroizquierda que, a nivel nacional, integran el Gobierno que encabeza el premier Giuseppe Conte. El "Sí" al referéndum, fuertemente apoyado por el Gobierno y parte de la oposición, alcanzó el 69,6% de los votos con el 99% de las mesas escrutadas, según el ministerio del Interior, un resultado que ratifica una ley aprobada a fines de 2019 y que lleva de 630 a 400 el número de diputados y de 315 a 200 el de senadores.



22 de Septiembre de 2020

