Kicillof ya mira al verano: "Temporada va a haber"

En tanto, la vicegobernadora señaló que se estudia que la temporada comience en diciembre y termine en abril "con estrictas normas sanitarias". El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes la creación de un Fondo Municipal para la Reactivación Cultural y Turística de 300 millones de pesos, con el objetivo de "tener la mejor temporada posible" en la provincia. "Ya vamos a tener noticias, temporada va a haber. Vamos a trabajar con todos los intendentes, no sólo de la Costa Atlántica, sino de todos los destinos para tener la mejor temporada posible", afirmó Kicillof. "Nuestra Provincia es una potencia turística y cultural", agregó el gobernador, quien aseguró que el turismo será uno de los ejes de la reactivación económica en la provincia de Buenos Aires. El mandatario explicó que desde su asunción se puso en marcha un Registro de lugares turísticos y culturales y se logró armar un catálogo con 10.107 sitios, clubes, bibliotecas y otras referencias, a los que cada municipio podrá destinar parte del fondo creado este lunes. "Son fuente de riqueza y empleo, que dan trabajo, generan rentabilidad y estaban fuera del radar", reflexionó. ¿DE DICIEMBRE A ABRIL? En el marco de la crisis que sufre el sector turístico en la Argentina por la pandemia de coronavirus, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra analizando la posibilidad de prolongar la temporada de verano, que sería de diciembre a abril. "Se está estudiando que la próxima temporada veraniega empiece en diciembre y termine en abril y con estrictas normas sanitarias, además de distribuirla con formato de edades y familia", afirmó la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario en declaraciones radiales. En ese sentido, afirmó que "cuanta más circulación hay también es mayor la posibilidad de traslado del virus", por lo que adelantó que "la gran circulación no puede volver, las rutas no pueden estar llenas como las teníamos antes". Además, Magario consideró que se desalentarán "las escapadas de fin de semana" y se trabajará para organizar "salidas por un tiempo prudencial que permita mayores cuidados sanitarios".

EL GOBERNADOR REALIZÓ ANUNCIOS PARA MUNICIPIOS TURÍSTICOS DESDE CHASCOMÚS.



Kicillof ya mira al verano: "Temporada va a haber"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar