La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/sep/2020 Efemérides del día de la fecha, 22 de Septiembre







DÍA MUNDIAL SIN AUTOMÓVIL Instaurado por la Comisión Europea en el año 2000, esta celebración cuyo propósito es concientizar acerca de la contaminación generada por los automóviles e incentivar el uso de otros medios de transporte como las bicicletas o los impulsados por electricidad, se expandió rápidamente alrededor del mundo. Su origen se remonta al año 1973 cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) realizó un embargo petrolífero por 6 meses a las naciones occidentales que apoyaron a Israel en la Guerra de YomKippur (conflicto bélico entre Israel, Egipto y Siria por la península del Sinaí y los Altos del Golán). Debido a que en ese entonces había una gran dependencia a los combustibles fósiles, las economías de occidente fueron afectadas profundamente con un fuerte aumento en la inflación y el desempleo. Por otra parte, el racionamiento de combustible provocó que el Rally de Córcega se atrasara un mes y el Rally de Montecarlo y Suiza 1974 junto con las 24 horas de Daytona fueran suspendidos. Ante esta situación, los Estados perjudicados comenzaron a buscar alternativas que fueran más eficientes y sustentables. Recién en el año 1994 se organizaron las primeras jornadas sin automóvil en Gran Bretaña, Islandia y Francia. SE ESTRENA "FRIENDS" En el año 1994 la cadena estadounidense "NBC" emitió el primer capítulo de la aclamada serie "Friends." Originalmente titulada "InsomniaCafe", la serie fue creada y producida por David Crane y Marta Kauffman que se inspiraron en sus vivencias de juventud cuando finalizaron la universidad y empezaron a vivir solos en Nueva York: "trata sobre amor, relaciones, carreras, los momentos de tu vida donde todo es posible y también de amistad. Porque cuando estás solo y en la ciudad, tus amigos son tu familia." Pero la cadena televisiva se resistía a la idea de que los personajes fueran tan jóvenes e insistió en agregar un personaje mayor que los aconsejara, propuesta que los creadores rechazaron inmediatamente: "aunque los personajes tuvieran la misma edad, todos podíamos conectar con ellos de alguna manera" expresó Crane. Los actores elegidos para protagonizarla fueron Jennifer Aniston, Courteney Cox, MattLeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry que, en ese entonces, eran desconocidos para la prensa; solamente Cox era relativamente conocida por su papel de Lauren Miller en "Lazos de familia." Sin embargo, cuando los seis protagonistas ensayaron su primera escena Kauffman supo que la serie iba a ser exitosa: "cuando estuvieron en el escenario por primera vez y leyeron la escena en la cafetería sentí escalofríos y pensé ´esto es especial. Hay algo sobre estos seis, este guion es para ellos.´" No se equivocó porque la serie conquistó rápidamente a la audiencia y tuvo 10 temporadas,con un total de 236 capítulos, que llegó a su fin en el año 2004. SE LANZA "PSYCHO CIRCUS" Un día como hoy en el año 1998, "Kiss" lanzaba su décimo álbum "PsychoCircus." Tras 19 años del lanzamiento de "Dynasty" (1979), Gene Simmons, AceFrehley, Paul Stanley y Peter Criss se volvieron a reunir para realizar una exitosa gira que los devolvió al estudio de grabación: "tanto los fans como yo estábamos realmente emocionados; esta iba a ser la primera vez que los cuatro colaboramos en un álbum en 19 años" confesó Criss.Entre en lascanciones se encuentran "We are one", "I finally found my way", "You wanted the best" y "Into the void".

Efemérides del día de la fecha, 22 de Septiembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar