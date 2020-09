P U B L I C



En el año 2006, con algunos vecinos auto convocados en el Barrio Sarmiento juntamos firmas y pedimos cloacas. El gobierno de turno por esos años con el cual nunca comulgué ni compartí ideas, en menos de un año concretó la obra reclamada, ¿Habrá sido por la presión que ejercíamos, o porque lo tenían en plataforma? No hay forma de saberlo, pero lo cierto es que la obra se hizo, y hoy tenemos cloacas. También en esos años, 2006, 2007, 2008, particularmente yo reclamé por el barrido en calles que habían sido asfaltadas recientemente, un caso concreto es el de la cuadra de la calle Liniers, entre Alvear y Vicente López, me afecta porque yo vivo ahí y la respuesta fue que la mencionada cuadra no estaba dentro de las que tenían que barrer, que no estaba convenido o contemplado en el contrato vigente con la empresa de limpieza contratada, y que lamentablemente tenía que esperar que se renegociara el contrato. Acepte con resignación, pero seguí siempre reclamando sin obtener resultados. Pasaron ya 14 años, la gestión cambió, los que se fueron, los que vinieron, todos han renegociado ese contrato con la empresa de recolección y barrido de calles, y la respuesta ante mis reclamos sigue siendo exactamente la misma, que no están contempladas las cuadras "nuevas" en el contrato vigente (aunque ya tienen 16 años de asfaltadas). Yo me pregunto, ¿Son inoperantes para renegociar un contrato y no pueden obtener beneficios mutuos cuando se sientan la empresa y el municipio? O tal vez ¿no me están diciendo la verdad y la cuadra debería ser barrida y hay inoperancia para el control? Como verán, el denominador común en ambas preguntas es Inoperancia. Ahí les dejo la inquietud, a los que se tomaron el tiempo de leer esta nota les agradezco su comprensión por el berrinche, y a los funcionarios que hoy permanecen reelectos en nombre del cambio les pido que se pongan a la altura de las circunstancias, acá no hay pandemia que valga, 16 años pasaron, pónganse a trabajar por favor. Se aproxima el verano y espero no ver este año la mugre acumulada ni aguantar los olores nauseabundos que se originan por falta de barrido. Agradezco a este medio la publicación. Un cordial saludo. Antonio Giménez DNI 17554115



Correo de lectores

Por Antonio Giménez

