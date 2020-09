Ayer lo habilitó la AFA. Además, desde el jueves estarán permitidos los partidos amistosos. Los equipos de la Primera Nacional, al igual que los de la Liga Profesional, consiguieron avanzar de fases en el protocolo vigente: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó ayer los entrenamientos a plantel completo en un mismo espacio (Fase 2) y también avaló la realización de partidos amistosos desde el jueves (Fase 3). "El objetivo, además del deportivo, es evaluar el marco apropiado de condiciones sanitarias para establecer el regreso de las competiciones oficiales organizadas por la AFA", explicó la entidad en el Boletín difundido ayer con las nuevas resoluciones. De esta manera, Villa Dálmine ya puede desarrollar prácticas "normales", aunque respetando el protocolo que marca "que, en ningún caso, se podrá superar las cuarenta personas entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares". Esto no generará ningún impedimento para el Violeta, dado que Felipe De la Riva tiene solamente a 22 jugadores trabajando bajo sus órdenes. En cuanto a los partidos amistosos, el protocolo de AFA recomienda la organización de los mismos en los estadios principales de los participantes; señala que la delegación de cada equipo no podrá superar las 30 personas; prohíbe la utilización de los vestuarios; e indica que los suplentes y cuerpo técnico deben permanecer en todo momento con tapaboca y distanciamiento social. Además, desde la AFA recordaron que "todo equipo que desee jugar un partido de entrenamiento amistoso deberá pedir autorización escrita con una antelación no menor a 96 horas" para que la entidad autorice dicho partido. De esta manera, la AFA da un paso más hacia el retorno de la competencia. Actualmente, la idea es que la Liga Profesional comience el tercer fin de semana de octubre. Si se concreta esta posibilidad, quedará mucho más cerca el reinicio de la Primera Nacional, que podría estar jugando el primer fin de semana de noviembre. Claro está: antes, la segunda división espera por el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, según sus siglas en inglés) por el reclamo de San Martín de Tucumán ante la AFA; y, dependiendo de ello, también aguarda por la forma en que se disputarían los ascensos a la Liga Profesional.

EL PLANTEL VIOLETA SIGUE TRABAJANDO EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI.



Primera Nacional:

Villa Dálmine ya puede entrenar con el plantel completo en un mismo espacio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar