El Boletín 5719 que difundió ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no solo hace mención a la Liga Profesional y la Primera Nacional, sino que también confirma fechas para la Primera B Metropolitana, la Primera C, el Federal A y la Primera A del Torneo Femenino. Los equipos de estas categorías, que todavía se encuentran sin la posibilidad de entrenar presencialmente, avanzarían a la Fase 2 (prácticas a plantel completo) el próximo 12 de octubre, mientras que a partir del 26 de octubre ya podrían realizar partidos amistosos. En cambio, la comunicación de AFA de ayer nada dice respecto a la Primera D masculina ni de la Primera B femenina. En estas dos categorías tiene representación Puerto Nuevo. Por ello, respecto al plantel masculino, se esperan las novedades que puedan surgir el miércoles, cuando se reúna "virtualmente" la Mesa de la Primera D. Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que Lautaro Cuenos es nuevo refuerzo de Juventud Unida. El defensor, quien disputó las últimas dos temporadas en el Auriazul, concretó así su salida del equipo campanense, luego que Gastón Dearmas le comunicara que no lo iba a tener en cuenta para el próximo plantel. En cuanto a incorporaciones, el Portuario ha confirmado, por ahora, al arquero Javier Balbuena; a los defensores Santiago Candia y Agustín Godoy; y a los mediocampistas Facundo Ibáñez, Francisco Ramis y Tomás Fumeau.



CUENOS CONFIRMÓ SU ARRIBO A JUVENTUD UNIDA.



Sin novedades para Puerto Nuevo

