Ingresó en el ST del triunfo de OFI Creta por 2-1 sobre Lamia. El campanense Nazareno Solís disputó el domingo su primer partido en el campeonato 2020/21 de la Súper Liga de Grecia: fue por la segunda fecha del certamen, en la victoria 2-1 de OFI Creta sobre PAS Lamia. El delantero de 26 años, que ya había jugado por la UEFA Europa League el jueves anterior, ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando su equipo ganaba 1-0. Once minutos más tarde llegaría el gol del español Adrián Sardinero para ampliar la ventaja del elenco cretense y recién en el tiempo adicionado se daría el descuento del Lamia (penal convertido por Lazar Romanic). Con este triunfo, OFI Creta suma ahora 4 puntos y es uno de los escoltas del líder Aris Salónica. El próximo compromiso del equipo de Solís será el domingo frente a Atromitos. Por su parte, el Panetolikos, flamante club de Joaquín Arzura, cayó 2-0 como local frente al AEK Atenas. Y su próximo encuentro, en el que podría debutar el campanense, será el sábado ante el poderoso Olympiakos, que el fin de semana venció 3-0 al Asteras Tripoli, donde todavía no debutó Brian Orosco, de último paso por Villa Dálmine.

SOLIS SE UNE AL FESTEJO DE SARDINERO, AUTOR DEL 2-0 PARA OFI CRETA. SIN ACTIVIDAD DE LOS "SUDAMERICANOS" Los campanenses que juegan en las distintas ligas de Sudamérica no tuvieron actividad el último fin de semana: -Adrián Martínez: por una dolencia muscular, el delantero no fue parte de los convocados de Libertad, que igualó 0-0 con el líder Cerro Porteño (llevaba 11 victorias seguidas). Así, el Gumarelo, que mañana visita a Caracas por Copa Libertadores, se mantuvo a seis unidades de la cima cuando solo restan dos fechas para el final del Apertura. -Nicolás Blandi: Colo Colo no jugó este fin de semana por el campeonato chileno. Así, su próximo desafío será mañana frente a Paranaense en Brasil por la Copa Libertadores. -Matías Ballini: por una sobrecarga en el isquiotibial no pudo estar presente en la reanudación del campeonato colombiano. Su equipo, Independiente Santa Fe, venció 2-1 como visitante a Deportivo Pereira y quedó a un punto del líder Deportivo Pasto. -Diego Dorregaray: Deportivo Cuenca no vio acción este fin de semana, dado que ya había adelantado su partido de la 13ª fecha frente a Independiente del Valle. Actualmente, el Expreso Austral está último en el campeonato ecuatoriano. #Campanenses Nazareno Solís debutó en la Súper Liga de Grecia: ingresó en el ST en OFI Creta, que venció 2-1 a PAS Lamia por la segunda fecha del certamen. pic.twitter.com/5hk6a9w3mb — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 20, 2020

Campanenses de Primera:

Nazareno Solis debutó en la Súper Liga de Grecia

