El campanense debió ingresar a boxes tempranamente y quedó relegado al fondo del pelotón. El ganador fue Agustín Canapino, quien superó a Matías Rossi en la largada y pudo resistir sus embates hasta la bandera a cuadros. El próximo domingo se vuelve a correr en el Gálvez. La primera fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000 le dejó un sabor agridulce al campanense Matías Milla. El lado positivo fue, obviamente, poder reencontrarse con la competencia nueve meses después de su última carrera en la categoría. Lo negativo: el no haber podido disputar los primeros puestos en la final que se corrió el domingo en el circuito 8 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires. El piloto de nuestra ciudad largó desde el octavo lugar, pero un imprevisto en la primera vuelta lo obligó a llevar a su Renault Fluence a boxes muy temprano: "Estoy caliente porque sufrí un toque mal intencionado que me dañó un neumático trasero y me envió a boxes. Salí de nuevo a pista para seguir aportando datos para el equipo, pero sin posibilidades de sumar", señaló el Negro tras la carrera. Después de esa temprana visita a boxes, Milla quedó al fondo del pelotón de 23 autos y logró completar 30 de las 33 vueltas pautadas, terminando así en el 16º puesto del clasificador final. "Había quedado contento con la clasificación, donde me metí entre los seis más rápidos. Sin embargo, en el sprint perdí dos lugares, pero me dejó, en definitiva, un buen lugar en la grilla. Después de la final de hoy cierro el fin de semana sin llegar a la meta que me había planteado: terminar entre los 10 primeros y sumando", explicó. Luego, el campanense agregó: "En esta primera carrera me planteé conocer bien el auto, estar en ritmo y tratar de llegar en el lote de punta: este año el Súper TC2000 está mucho más competitivo y tiene un valor mayor pelear adelante. Esperaba más y no me voy contento, por eso espero recuperarme en la fecha que viene. Por suerte será pronto", señaló en referencia a la segunda fecha de la temporada, que se disputará este fin de semana en el mismo escenario. GANÓ CANAPINO La carrera del domingo en el Gálvez quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien en la largada postergó a Matías Rossi (Toyota Corolla) y luego lideró a lo largo de las 33 vueltas. Claro está: el de Arrecifes debió resistir diferentes intentos del piloto de Del Viso, quien en la última vuelta se jugó el todo por el todo, generando un dramático final que le puso suspenso y emoción al desenlace de la prueba. En el tercer puesto llegó Julián Santero (Toyota Corolla), mientras que la cuarta posición quedó para Facundo Ardusso, el único Renault Fluence que sumó puntos en esta primera carrera, dado que Leonel Pernía (vigente campeón) debió abandonar tras la 28ª vuelta. El Top Ten lo completaron: 5) Ricardo Risatti (Toyota Corolla), 6) Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), 7) Juan Manuel Silva (Honda Civic), 8) Rubens Barrichello (Toyota Corolla), 9) Matías Muñoz Marchesi (Fiat) y 10) Bruno Armellini (Fiat). Con estos resultados, Canapino quedó como líder del campeonato con 28 unidades, dos más que Rossi (26). Tercero, en tanto, se ubica Ardusso (15). La próxima cita se desarrollará entre el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, nuevamente en el autódromo porteño.

EL RENAULT FLUENCE 28 DE MILLA. LA ROTURA DE UN NEUMÁTICO EN EL INICIO DE LA CARRERA LO COMPLICÓ. TC2000 Y TC MOURAS Este fin de semana, también en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló la segunda fecha de la temporada del TC2000, categoría que acompaña al Súper TC2000. Y el ganador de la final fue Facundo Marques (Renault Fluence), quien así se convirtió en el nuevo líder del campeonato. El podio lo completaron Santiago Ventana (Ford Focus) y Javier Scuncio Moro (Citroen C4 Lounge). La próxima cita de la divisional será el fin de semana, nuevamente junto al STC2000 en el Gálvez. En tanto, en San Nicolás, el TC Mouras desarrolló su tercera fecha de la temporada. El ganador fue Agustín Martínez (Ford), quien postergó a Christian Ramos (Torino) y Otto Fritzler (Ford). El líder del campeonato es Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), con 95,5 puntos; y como escolta quedó Ramos, con 84 unidades. En cuanto al TC Pista Mouras, el vencedor fue Tobías Martínez (Chevrolet) y el podio lo completaron Ignacio Esquivel y Maximiliano Feito (ambos con Ford). El líder del certamen es Marcos Quijada (Dodge). La próxima cita de ambas divisionales será el fin de semana, nuevamente en el autódromo nicoleño. #Automovilismo Un problema en una llanta trasera no le permitió a Matías Milla luchar por puntos en la primera fecha del Súper TC2000. El campanense quedó 16° en la carrera que ganó Agustín Canapino (Chevrolet). Matías Rossi y Julián Santero (Toyota) completaron el podio. pic.twitter.com/8DqCCqJ10O — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 20, 2020

Automovilismo:

Súper TC2000; un problema en la primera vuelta alejó a Milla de la pelea por los puntos

