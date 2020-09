Breves: Deportivas

P U B L I C



NO PUDO CON NOLE El argentino Diego Schwartzman cayó ayer 7-5 y 6-3 frente a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Roma, que se disputó sobre polvo de ladrillo. "El Peque" no pudo aprovechar su gran arranque (3-0 con dos quiebres a su favor) y de allí en adelante tuvo dificultades para sostener su servicio ante el Nº 1 del mundo, quien logró su 36º título en torneos Masters 1000 y, además, sigue sin perder un partido en lo que va del año (fue eliminado del US Open, pero por descalificación). Antes de la final en Roma y pensando en enfocarse directamente en Roland Garros tras esta gran semana, Schwartzman decidió bajarse del ATP 500 de Hamburgo que comenzó ayer y que, así, no tendrá argentinos en su cuadro principal. ROLAND GARROS Ayer comenzó la clasificación para Roland Garros, el Grand Slam que se disputa en París sobre polvo de ladrillo. Y la primera gran noticia fue la exclusión de cinco jugadores por casos positivos de coronavirus. Luego, una vez que se habilitaron las canchas, el balance resultó parejo para los argentinos: ganaron Facundo Bagnis (6-1 y 6-1 al británico Jay Clarke) y Juan Pablo Ficovich (5-7, 7-6 y 7-5 al estadounidense Brandon Nakashima), mientras que Andrea Collarini, Marco Trungelliti quedaron eliminados en esta primera ronda. Hoy debutarán Leonardo Mayer, Renzo Olivo y Facundo Mena. LAKERS, AGÓNICOS Con un triple sobre la chicharra de Anthony Davis (31 puntos), Los Angeles Lakers superó 105-103 a Denver Nuggets y se adelantó 2-0 en la Final de la Conferencia Oeste de la NBA que continuará esta noche con el tercer juego, siempre en la "burbuja" de Oralndo. En tanto, en el Este, Boston Celtics venció 117-106 a Miami Heat y descontó en la serie (1-2) que tendrá mañana su cuarto partido. LNB: TODO A CÓRDOBA Aunque todavía resta la autorización final del gobierno nacional, ya está todo encaminado para que la Liga Nacional de Básquet vuelva a la competencia en noviembre. Incluso, se definió que en Córdoba capital y Villa Carlos Paz se realicen las dos "burbujas" en las que se desarrollaría el primer certamen de la temporada. También en noviembre y también en Córdoba, la Selección Argentina disputaría la segunda ventana clasificatoria a la Americup 2021. MOTO GP: PODIO ESPAÑOL El Gran Premio Emilia-Romaña, en el circuito de Misano, tuvo un podio completamente español: ganó Maverick Viñales (Yamaha) y lo escoltaron Joan Mir (Suzuki) y Pol Espargaro (KTM). Así, la cima del campeonato se emparejó notablemente: lidera el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que tras ser 8º el domingo llegó a 84 puntos; después, con 83, se ubican el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y Viñales; y con 80 aparece luego Mir. La próxima cita será el Gran Premio de Cataluña, en Barcelona. "PECHITO", 3º EN LE MANS El argentino José María López, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, fue 3º en la 88ª edición de la tradicional "24 Horas de Le Mans". Su Toyota TS050 Hybrid partió desde la pole position y lideró la primera mitad de la prueba, pero un problema en el turbocompresor lo obligó a ingresar a boxes y se retrasó hasta el cuarto puesto (después, con "Pechito" al volante, recuperó una posición). El ganador fue otro Toyota: el conducido oor el francés Sebastien Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el neozelandés Brendon Hartley. TOUR DE FRANCIA El ciclista esloveno Tadej Pogacar (22 años; integrante del UAE Team Emirates) conquistó por primera vez en la historia el Tour de Francia y se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes de la tradicional competencia francesa, detrás del ciclista galo Henri Cornet, que lo consiguió a los 19 años en 1904.



Breves: Deportivas

22 de Septiembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar