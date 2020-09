Intentaron robar pero la tecnología se los impidió

Un golpe comando al barrio cerrado Chacras de la Reserva se frustró gracias al atento ojo de un visualizador remoto al servicio de Brossi, la empresa de seguridad privada de nuestra ciudad. No habría precedentes de algo similar a nivel nacional. Todo sucedió muy rápido. Como de la nada, los vigiladores que se encontraban en la cabina de ingreso al barrio cerrado, se vieron rodeados por cuatro individuos encapuchados, armados, con guantes de látex en sus manos y mochilas en sus espaldas. Fue exactamente a las 2:25 de la mañana del jueves pasado, en el barrio cerrado Chacras de la Reserva, que se encuentra a unos 400 metros de la ruta 4, campo adentro, en el medio de la nada. A los 2 dos vigiladores los pusieron boca abajo contra el piso, y los ataron de pies y manos cuando se empezó a escuchar una voz robótica que salía por los partes de la computadora: "Alarma… Alarma… Alarma…" "¿Qué es eso?" preguntó uno de los ladrones y abortaron. Habían pasado menos de 3 minutos. "En ese barrio -comenta Roberto Alessi, de la empresa de seguridad privada Brossi- tenemos un convenio con TW, que es prestadora de seguridad perimetral inteligente y monitoreo a distancia. Ya había una anomalía en alambrado, y cuando el visualizador vio la escena en la cabina de ingreso al barrio, no dudó en disparar el protocolo de seguridad". A los pocos minutos ya estaban en el lugar las patrullas del Destacamento de Ruta 4, a los que se sumaron otros del Comando Campana. Dos se quedaron en el frente y otras cuatro salieron a recorrer el barrio, hasta encontrar el boquete en el alambrado por donde habían ingresado los malvivientes, quienes lograron escapar sin dejar mayores rastros. "Claramente eran profesionales, porque en ningún momento usaron la fuerza de manera innecesaria: antes de atar a nuestros vigiladores los golpearon, pero no con ensañamiento. Después, cuando uno de nuestros vigiladores les explicó que había un visualizador no presencial que de manera remota había activado el protocolo de seguridad, no perdieron un minuto en decidir escapar. Lo singular del caso, es que este episodio no tiene precedentes a nivel nacional, y prácticamente es la primera vez que se repele un golpe comando de estas características. Otra cosa para destacar, y más allá de que los ladrones hayan escapado, es con la rapidez que se movilizó la policía y la cantidad de recursos que puso a disposición en plena madrugada", concluyó Alessi.

Brossi maneja la seguridad a unos 25 clientes, entre ellos dos barrios cerrados: Chacras de la Reserva, en Altos Los Cardales, y Puerto Panal, de Lima.



Intentaron robar pero la tecnología se los impidió

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar