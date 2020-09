Fue el análisis que ofrecieron el periodista Jorge Castro y el académico Esteban Actis durante la primera jornada del ciclo de webinars organizadas por las cámaras industriales de la región. El mundo post COVID-19 depara incertidumbres. Pero esta falta de certezas está apoyada, no sin paradoja, en una dinámica cada vez más palpable: la competencia entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, un proceso que se acelerará en los próximos años. Así lo expresaron el periodista y analista político Jorge Castro y el académico experto en relaciones internacionales Esteban Actis, durante el panel inaugural del Seminario Zárate-Campana 2020 que organizan las cámaras industriales de ambas ciudades y que se extenderá hasta mañana. Para Castro, la novedad de la "profunda recesión económica mundial" que provocó "un cierre forzoso" de las actividades durante el primer y segundo trimestre del año es que fue desatada por un "shock externo" al capitalismo y no por factores inherentes al sistema, lo que estaría favoreciendo una acelerada recuperación de las dos principales economías globales. "La recuperación ha sido extraordinariamente rápida", señaló Castro, comparando índices recientes de Estados Unidos y China y avizorando una interdependencia comercial mayor entre ambos gigantes aun cuando la competencia por el liderazgo mundial se incremente. En esa línea de razonamiento, Actis explicó que habría tres posibles desenlaces a esta confrontación: los dos países se reparten el liderazgo global (G-2), la disputa produce un vacío de poder (lo que caracterizó la etapa de entreguerras) o las diferencias se dirimen en una guerra de consecuencias impredecibles. "Esta es la era de la entropía, un mundo donde los actores -gobiernos, instituciones, empresas- tienen poco control sobre su entorno", sostuvo el académico, para quien "la incertidumbre será lo que reine y marque el compás de los asuntos internacionales". Ambos analistas compartieron una creencia común: que la pandemia no dejará tantos cambios nuevos como los que ha contribuido a acelerar de manera exponencial. Para Actis, estos se resumen en "la crisis de la democracia liberal, de la hiperglobalización, de la gobernanza internacional y de la relación entre Estados Unidos y China que, a su vez, irradia tensión a las anteriores". Por su parte, Castro se refirió a la cuarta revolución industrial y uno de sus impactos en pandemia: el teletrabajo, que en Estados Unidos alcanza a 150 millones de trabadores. Inestabilidad política Con diferente foco, los dos analistas se refirieron a la realidad argentina. Actis señaló que el mundo arrastra un fenómeno de fragmentación sociopolítica que el año pasado se evidenció en crisis como la chilena, la caída de Hugo Morales en Bolivia y las protestas en Colombia. Un período en el que "no solo se cuestiona el carácter liberal de la democracia sino que también hay un desapego al concepto de soberanía popular como transformadora de la realidad a través del voto". Para Castro, esa debilidad de las instituciones políticas tradicionales tiene su expresión nacional en la injerencia que la vicepresidente Cristina Kirchner tiene sobre la agenda de gobierno. "Y la Argentina tiene un sistema hiper-presidencialista", advirtió el periodista, para quien se está registrando "un creciente vacío de poder". La región Actis celebró la realización del Seminario Zárate-Campana 2020 y ponderó a sus organizadores por dirigir la atención fronteras afuera. "Argentina tiene una mirada muy parroquial, de comarca, de ombliguismo muy fuerte sobre su realidad, y ustedes han puesto en la primera página el mundo", expresó. En tanto, Castro sostuvo que este conclave industrial-logístico es "absolutamente central" para el país. "Zárate y Campana muestran lo que es la Argentina posible. El resto del país tiene aquí la posibilidad de aprender de una realidad en marcha", aseveró. VIDEO DEL EVENTO:

Seminario Zárate-Campana 2020:

EEUU y China, la dinámica excluyente del mundo que se viene

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar