Oscar Etchart

Abrazo Perón Balbín (1972) El Mundo saldrá de la pandemia bastante Pobre, con demasiadas carencias y Argentina que no viene ni está en un paraíso lo será aún más, solo el potenciarnos permitirá tener un futuro sustentable en éste Mundo que tiene un nuevo orden, la UE ya está... tiene su máster plan de auto apoyo. Se están rearmando como continente o cercanía, si vendrá difícil el futuro que hasta Emiratos Árabes e Israel acordaron paz después de mucho tiempo, hoy Musulmanes y Judíos están juntos para entrar al nuevo futuro, algo casi impensado pero muy inteligente. Las potencias reafirman sus alianzas, pero América Latina sigue con la mente colonizada ya debería Brasil, Argentina y Chile estar conversando como polo de desarrollo y sumar otros Países para no ser nuevamente furgón de cola. Con Ellos o sin Ellos, debe trabajarse en Argentina un gran acuerdo social de tolerancia para ser creíbles ante el Mundo, gobierne quien gobierne, si sigue la confrontación por sobre el diálogo jamás volverán los inversores a un País que no tiene seguridad social o sea una sociedad más sana. Si quienes conducen siguen con absolutismos y mirando sus ombligos, no les hagamos el juego, no los sigamos, la culpa no es solo del otro, las culpas son compartidas. Por eso El abrazo del perdón entre Perón y Balbín nos muestra un camino donde todo puede sanar con el tiempo si hay voluntad. No lo supimos ver en los 70, forcémoslo ahora. Argentina tiene todo para ser emergente integrada o sola, pero le falta una sociedad más sana, que aunque existan diferentes pensamientos tenga objetivos comunes, eso se llama soberanía política primer paso hacia el desarrollo, caso contrario sigamos con más de lo mismo que no nos fue tan bien y obvio que así seremos Argenzuela o peor aún. Esta crisis es la oportunidad, tenemos todo lo que necesita el Mundo. De Nosotros depende emerger o retroceder, además necesitamos que nuestros Dirigentes actuales y surgentes, entiendan que un País es mucho más que un voto. Aquel abrazo de los 70 simboliza demasiado, un mutuo perdón después de 30 años de distanciados liderazgos, eso que no supimos interpretar en el siglo XX, nos permite sentir sin vueltas que mientras exista la vida existirá la posibilidad de ser trascendente… Pensalo, porque el futuro estará en juntar acertadamente los tiempos para entrar al mundo real haciendo lo que corresponda, y dejando de hacer lo que se desea.

Opinión:

El futuro está en juntar acertadamente los tiempos

Por Oscar Etchart

