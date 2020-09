La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/sep/2020 Opinión:

De Todo un Poco

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Un Nuevo Amanecer Es lo primero que surgió en mi mente cuando vi una, dos, tres veces la falta de empatía política de dirigentes y funcionarios, que parece que no tuvieran pasado y hoy se dieron cuenta que existen. Tuve la idea que quizás era mejor volver a dormirme y ver si con un nuevo despertar se borrarían los fantasmas de la ignorancia y mediocridad, resurgiendo la mesura, preocupación y necesidad de hacer lo indispensable para lograr inteligentemente el tratamiento de la cosa pública con idoneidad, realismo y respeto como corresponde tratar al soberano llamado "pueblo". Lamentablemente no tuve oportunidad, dado que enseguida me vino a la memoria el viejo refrán "no se le pueden pedir peras al olmo". Sabemos que nos dirigimos hacia el mismo fin donde fueron todos los dirigentes que supieron crearse a la sombra de un nombre, apañados por obsecuentes que de meritorios no tenían nada y sí mucho de ambiciones de poder, logrando y engañando a la gente como los colonizadores lo hacían con los aborígenes usando cuentas de colores y espejuelos para deslumbrarlos y explotar su falta de preparación para enfrentarse a una sociedad que ya venía con los conocimientos necesarios para lograrlo. Para hacer política, primero hay que hablar de lo que se sabe, y no ser un repetidor. Y fundamentalmente no mentir, o por lo menos acordarse sobre que se mintió. El poder es el reflejo de nuestro real conocimiento de las situaciones. No tocar de oído. La soberbia es hermana de la ignorancia y tienen un hermano que se llama el grito. ¿Cómo se puede creer y ser tan soberbio, que en la época de las autopistas de la información se pueda ocultar algo dicho? "El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra". ¿Saben algo? Igualmente creo que se verá un nuevo amanecer. El ahorro es la base de la fortuna Haciendo historia, con la necesidad de analizar ciertos comentarios del tema, "los dólares son para producir no para ahorrar", si nos remontamos a Octubre de 1914, se sancionó la ley 9527 por la que se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal que abrió sus puertas el 5 de abril de 1915. El Presidente era Victorino de la Plaza. Muchos recordarán la Libreta de Ahorros que surgió, donde comenzó a depositarse el futuro de los niños argentinos. Según palabras del diputado Arturo M. Bas, impulsor del proyecto, traía al siglo XX las ideas que en la centuria anterior había sostenido JUAN BAUTISTA ALBERDI, reflexionando sobre las causas de la crisis económica de 1876, asegurando que "todas las teorías que pretenden explicar la producción de la riqueza y la supresión de la pobreza por otros medios que no sean el trabajo y el ahorro, en vez de la ociosidad y el dispendio, son teorías falsas, de engaño y de ruina, lejos de servir para remediar las crisis, sólo sirven para producirlas y agravarlas". Es de destacar que el proyecto contó con el apoyo de Julio A. Roca y Alfredo Palacios. (Unión del Partido Conservador, Demócrata Cristiano y Socialista). RIVADAVIA, ALBERDI, SARMIENTO fueron antecesores del proyecto del diputado BAS, En 1823, BERNARDINO RIVADAVIA había intentado la creación de una caja de ahorros afirmando su importancia social y su significación para la economía nacional que funcionó hasta 1853; DOMINGO SARMIENTO, trató de reflotarla con ejemplos de otros países pero sin éxito. Ninguno de ellos conocía el fenómeno de la inflación, las devaluaciones del peso y al endeudamiento externo de gobiernos que olvidaron el hábito del ahorro y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, (Ex Caja Nacional de Ahorro Postal), se privatizó en 1994. . Esta somera recorrida que nos juntó con verdaderos próceres de nuestra historia, nos demuestra por sus decires y pensamientos que el ahorro no es producto de tal o cual moneda, sino del respaldo que tiene cada moneda de "una economía estable de producción y trabajo, y no de ociosidad y dispendio". Desde que el dólar estadounidense dejó de tener respaldo en oro y se transformó en una moneda fiduciaria, es como cualquier moneda, lo único que mundialmente se referencia a su valor. Por eso el mundo es una economía dolarizada. Hoy, el presente, es lo único que vivimos, el pasado fue, y el futuro es solo un signo de interrogación. Basta de personalismos. Hay que olvidar las diferencias y hacer el Gran Acuerdo Nacional. La mejor forma de unir el país es el renunciamiento y la humildad.

