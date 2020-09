PRIMER MENSAJE

El presidente Alberto Fernández afirmó que "de la pandemia y de la pobreza nadie se salva solo", al tiempo que cuestionó el endeudamiento "externo tóxico e irresponsable que genera otra ola de atraso", en su primera presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). "Esta pandemia nos ha revelado frágiles y ha recreado la necesidad de construir puentes entre personas, entre naciones y entre regiones. Este espíritu solidario es el que mi gobierno ha priorizado desde su llegada, porque de la pandemia y de la pobreza nadie se salva solo", manifestó Fernández. En ese marco, el Presidente destacó que "en este tormentoso contexto global, el endeudamiento externo tóxico e irresponsable con fines especulativos constituye otra ola de atraso y subdesarrollo".

ACUERDO SOBRE DÓLAR

El Banco Central y la Anses llegaron a un acuerdo de colaboración para comenzar a normalizar la venta de moneda extranjera para ahorro, indicó esta tarde la autoridad monetaria. El organismo que conduce Miguel Ángel Pesce señaló en un comunicado que solicitó a la Anses la información para validar a los bancos los datos necesarios "a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de divisas para atesoramiento". "A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA", subrayó la autoridad monetaria. En ese sentido, subrayó que "la ANSES compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información".

PIDEN POSTERGACIÓN

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó un pedido ante la Justicia para que se postergue hasta el 1 de octubre el desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica, ordenado para los próximos días. El escrito lleva la firma del ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque, y fue presentado ante el juzgado de garantías número 8 a cargo de Martín Rizzo, quien lleva la causa por la toma. La solicitud presentada por el Gobierno provincial pide al juez que "tenga a bien evaluar la posibilidad de postergar hasta el 1° de octubre próximo el lanzamiento masivo ordenado" para los días 23, 24 y 25 de septiembre. "Los diez días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto", señaló la Gobernación.

PRODUCTO EN CAÍDA

El Producto Bruto se derrumbó 19,1% en el segundo trimestre del año, como consecuencia del impacto de la pandemia que impidió la actividad productiva, informó el INDEC. La producción de bienes y servicios cayó además 16,2% con relación al primer trimestre del año. En el primer semestre del año cayó 12,6% con relación a igual período del 2019. Según el informe del Avance del Nivel de Actividad, la inversión sufrió un desplome del 38,4% respecto del segundo trimestre del 2019, por las caídas interanuales del 47,6% de la inversión en construcciones, del 62% de otras construcciones, de 27,9% en maquinaria y equipo, y de 25,1% en equipo de transporte.

DIFERENCIAS ENTRE ALIADOS

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Francia y sus aliados europeos, Alemania y Reino Unido, "no cederán" en su rechazo a la reanudación de las sanciones de la ONU contra Irán anunciada de manera unilateral por Estados Unidos. "Francia, con sus aliados alemanes y británicos, mantendrá su exigencia de aplicación plena y total del acuerdo de Viena de 2015 (sobre el desarrollo nuclear iraní) y no aceptará las violaciones hechas por Irán", dijo el mandatario galo durante su discurso virtual ante la Asamblea General de la ONU. A la vez que agregó: "No cederemos tampoco ante la activación de un mecanismo que Estados Unidos, por sí solo, no está en situación de activar tras haberse retirado del acuerdo". Macron denunció que esta decisión dañaría la "unidad" del Consejo de Seguridad del organismo multilateral y la "integridad" de sus resoluciones, a la vez que podría empeorar aun más las tensiones en Medio Oriente, reportó la agencia de noticias AFP,