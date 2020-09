Para Nación, "no hay datos epidemiológicos" para autorizar clases en CABA

Así lo aseguró Nicolás Trotta, ministro de Educación. Actualmente, solo se dictan clases presenciales en Formosa y La Pampa. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró ayer que todavía "no hay datos epidemiológicos" para autorizar el regreso a las clases presenciales de 6.500 alumnos porteños que perdieron contacto con la escuela. Luego de la reunión de con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y los ministros de Salud de Nación, Ginés González García, y de CABA, Fernán Quirós, el ministro Trotta señaló que todavía no tienen "datos objetivos epidemiológicos que den un marco de tranquilidad a los estudiantes, a los docentes y a la familia; que las decisiones que se están tomando no son apresuradas". Según el funcionario, hace tres meses se acordó un protocolo, que también aprobó el Gobierno porteño, que dice que para promover el regreso a actividades escolares "tiene que haber nulo o muy bajo nivel de contagio". En ese sentido reveló que Quirós considera que "ese escenario es imposible en la Ciudad" y "que hay que generar otro indicador". Por ello, desde Nación se le planteó a CABA la posibilidad de generar "un indicador objetivo para llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa". SOLO EN DOS DISTRITOS Actualmente, estudiantes de Primaria y Secundaria de Formosa y La Pampa son los únicos que reciben clases en sus escuelas, con un sistema de horarios reducidos y rígidos protocolos sanitarios, mientras otras seis provincias debieron suspender o reprogramar el reinicio del ciclo por nuevos brotes de coronavirus que complicaron la situación epidemiológica en varios distritos. En medio de la polémica sobre la continuidad de la educación por internet y la necesidad de recibir el servicio al menos en forma semipresencial para quienes tengan problemas de conectividad, las autoridades de La Pampa iniciaron el 14 de septiembre las clases para cerca de 13 mil estudiantes, aunque en algunas localidades debieron suspenderlas por la circulación del virus. En Formosa, en tanto, también se permitió el acceso al aula para las escuelas rurales y las capitalinas que tienen baja matrícula. La primera provincia en reiniciar las clases fue San Juan, el pasado 10 de agosto. Sin embargo, debió dar marcha atrás a principios de septiembre por el aumento de contagios de coronavirus en varias localidades. Por su parte, Catamarca, Misiones, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero debieron cambiar sus planes para el regreso a las aulas y dejar en suspenso la fecha de reinicio.

TROTTA JUNTO A SU PAR DE CABA, SOLEDAD ACUÑA.



Para Nación, "no hay datos epidemiológicos" para autorizar clases en CABA

