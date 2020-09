El organismo que conduce Fernanda Raverta aclaró que su base de datos está disponible. Además es pública. Anses, luego de una reunión que encabezó ayer Fernanda Raverta junto a su equipo, emitió un comunicado oficial aclarando que "no hay impedimento para que los bancos vendan dólares", Además, agregó que "la web de Anses estuvo siempre disponible. Su base de datos es pública, y los bancos pueden acudir a la misma sin problemas". En otras palabras, desde la ANSES se contradijo a los bancos, que a partir de las nuevas medidas del Banco Central promulgadas el martes pasado no están vendiendo dólares, y culpan a la implementación de consultas con la ANSES. En el marco de la Comunicación A7105, que establece que para abrir una caja de ahorros en moneda extranjera los bancos "deberán obtener evidencia de la que surja que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera, no siendo admisible que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social".



Anses anunció que "no hay impedimento para que los bancos vendan dólares"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar