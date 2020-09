Breves: Deportivas

ROMERO, AÚN APARTADO El entrenador de San Lorenzo, Mariano Soso, mantiene castigado a Ángel Romero, quien sigue entrenando al margen del plantel luego de haber producido con una fuerte entrada la grave lesión de Andrés Herrera. La situación ha generado desencuentros en el Ciclón, aunque una reciente visita de los mellizos paraguayos al propio Herrera habría ayudado a calmar los ánimos. PRIMEROS AMISTOSOS Luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitara a partir del jueves la realización de amistosos entre equipos de la Liga Profesional y la Primera Nacional, los primeros ensayos se darían este sábado. Y hay cuatro partidos ya anunciados: Vélez vs Banfield, San Lorenzo vs Argentinos Juniors, Arsenal vs Estudiantes (LP) y Gimnasia (LP) vs Huracán. CHAMPIONS LEAGUE En el inicio de la ronda clasificatoria, Krasnodar superó 2-1 a PAOK en Rusia; Salzburgo le ganó 2-1 a Maccabi Tel Aviv en Israel; y Slavia Praga igualó 0-0 como local ante Midtjylland de Dinamarca. Hoy juegan: KAA Gent vs Dinamo Kiev, Molde vs Ferencvarosi y Olympiakos vs Omonia Nicosia. MÉXICO: FECHA 11 Cruz Azul (25 puntos) quedó como único líder tras vencer 3-2 como visitante a Mazatlan. El escolta ahora es León FC (24), que derrotó 2-0 a Pumas UNAM (22), que quedó en cuarto lugar. Tercero se posicionó América, que le ganó 1-0 a Guadalajara. RG: JORNADA POSITIVA Cuatro argentines comenzaron ayer con el pie derecho la qualy de Roland Garros. Por el lado de los hombres ganaron Leonardo Mayer (7-5 y 6-0 a Peter Polansky), Renzo Olivo (6-4 y 6-4 a Federico Gaio) y Facundo Mena (6-2, 0-6 y 7-5 a Son Kwiatkowski), quienes avanzaron a segunda ronda, como ya lo habían hecho Facundo Bagnis y Juan Pablo Ficovich el lunes. En tanto, en el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska superó 6-2 y 6-2 a Magdalena Frech. CORIA ES TOP 100 Federico Coria avanzó hasta el 98º puesto del ranking mundial y alcanzó la mejor posición de su carrera. Hoy se presentará por la segunda ronda del Challenger de Forli (Italia) frente al brasileño Ghilerme Clezar, luego de haber superado al taiwanés Chun Hsin Tseng en el debut. En el Top 100 del ranking ATP hay otros cuatro argentinos: Diego Schwartzmann (13º), Guido Pella (37º), Juan Ignacio Londero (68º) y Federico Delbonis (81º). NBA: HASTA ENERO Mientras la actual temporada de la NBA se está definiendo en la "burbuja" de Orlando (Lakers vs Nuggets protagonizan la Final del Oeste; y Celtics vs Heat, la del Este), el Comisionado Adam Silver afirmó que la próxima campaña de la mejor liga de básquet del mundo recién comenzaría en enero, una posibilidad que podría afectar la participación de las principales figuras en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un panorama que, además, complicaría el salto a la NBA del argentino Facundo Campazzo (actual jugador de Real Madrid).



Breves: Deportivas

23 de Septiembre de 2020

