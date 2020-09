La Copa Libertadores más impredecible

2020 pasará a la historia como el año en el que el mundo se paralizó en todos los sentidos. Y ello incluye el fútbol sudamericano. Por ello, la Copa Libertadores, reanudada en septiembre, es probablemente la más incierta de la historia. Así lo pronostican las apuestas en casas como 888sport, pero también lo dice el sentido común. Aquí te mostramos algunos de los motivos por los que este torneo deparará muchas sorpresas… ¡para alegría de los apostantes! Se acabaron las rachas y los estados de forma El fútbol es, entre otras muchas cosas, un deporte en el que influyen mucho los estados de ánimo. Si un conjunto está en racha, se puede sobreponer a cualquier adversidad. Y si está en caída libre, cualquier detalle negativo se magnifica. Y todo, tras un parón de seis meses, ha saltado por los aires. Ya no vale de nada el cómo estaban los equipos en a principio de año. Reanudaciones a diferente ritmo Si tenemos en cuenta lo explicado en el anterior apartado, lo que de verdad cuenta es cómo llegan a la reanudación los diferentes equipos. En este sentido, los clubes argentinos, al igual que los bolivianos y venezolanos, juegan con desventaja, pues la competición nacional no se ha reanudado. Por tanto, River Plate, Boca Juniors, Defensa y Justicia, Racing Club y Tigre intentarán sobreponerse a esta situación. Incertidumbre ante positivos Un elemento que ahora es importante y que no lo era hace seis meses son las bajas por cuarentena. El surgimiento de positivos dentro de una plantilla resulta un factor imprevisible, no sólo por cómo puede afectar al resto de compañeros, sino también por el tratamiento administrativo que la competición podría dar a esa situación. Desde quedarse como una mera baja médica en el caso de que sean casos aislados a la suspensión del partido o incluso descalificación si se trata de un brote masivo y grave, con negligencias. Un gran interrogante que nadie sabe determinar aún. Se acabó el factor campo En lo puramente deportivo, uno de los elementos más decisivos es el fin en la práctica del factor campo. Si los partidos se disputan sin público, ¿qué más da que se dispute en Buenos Aires o en Lima? Este hecho tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, que los equipos con hinchadas más potentes, como las argentinas, encontrarán un handicap añadido, puesto que las gradas a reventar de nuestros estadios suelen generar lo que Jorge Valdano llamaba ‘miedo escénico’. Y sin ese miedo escénico, lo que marcará las diferencias serán cuestiones puramente técnicas y no tanto extradeportivas: estrategias, tácticas, elección de sustituciones, etc. En resumen, después de analizar cómo se presenta la reanudación de la Copa Libertadores 2020, es fácil concluir que los clubes argentinos se verán especialmente afectados por la ‘nueva normalidad’. Sin embargo, River y Boca cuentan con potencial suficiente para sobreponerse. Y en esa lucha también puede entrar Racing Club, pues hasta el parón lideraba su grupo con dos victorias en dos fechas.

La Copa Libertadores más impredecible

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar