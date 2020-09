La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Los Empleados Municipales de Campana celebran su día







Hoy 24 de septiembre se conmemora oficialmente en Campana el Día del Trabajador Municipal, establecido por Convenio Colectivo de Trabajo que comenzó a regir a partir del año 2016. Habrá asueto administrativo para el personal y las dependencias permanecerán sin atención al público. La medida no afectará las prestaciones indispensables en materia de salud, seguridad y recolección de residuos. "Hoy es un día muy diferente a años anteriores donde la familia municipal nos reuníamos para festejar, teniendo en cuenta que este año, y como es de conocimiento público, debido al virus del COVID-19 dichos festejos no se podrán realizar, pero desde la Comisión Directiva se decidió que lo que estaba destinado para gastos de ese día se lo realice en sorteos entre todos los trabajadores, más de 70 trabajadoras/es se llevaron importantes premios que se sortearon en el día de ayer, en vivo por Facebook del Sindicato. Por este medio queremos felicitar a las y los trabajadores que fueron favorecidos", expresaron desde la Comisión Directiva gremial. Para el Sindicato, en "un año cargado de incertidumbres" se puede decir "con orgullo que las y los trabajadores a pesar de la pandemia estuvieron siempre en el frente de batalla arriesgando la salud y en algunos casos hasta sus vidas". "Es por eso que hoy queremos felicitar a todos los trabajadores municipales, y en especial a las y los trabajadores profesionales de la salud, médicas/os, enfermeras/os, mucamas, mantenimiento, camilleros, personal de recepción, y a todo el equipo de trabajo del Hospital San José que están dando todo mejor en la lucha por salvar vidas", expresó la entidad sindical. Y recordó que "hoy es un día no laborable para la administración, excepto los servicios interrumpibles, los que el municipio deberá coordinar las guardias de los servicios a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos". "Desde nuestra Federación (FeSiMuBo) se nos ha hecho llegar los saludos el compañero Secretario General Rubén `Cholo´ García, dejando un mensaje de agradecimiento a las y los trabajadores por todo lo que hacen a lo largo de todo el año", finalizó el gremio.



