Hoy denunciarán al geriátrico Fénix por Abandono de Persona

Son los familiares de un abuelo de 90 años quienes el sábado tuvieron que accionar judicialmente para poder retirarlo de la institución, bajo la figura de Privación Ilegítima de la libertad y Extorsión. También se pedirá a la justicia que verifique el estado de salud del resto de las personas ahí alojadas. El abogado Lautaro Ríos confirmó a nuestro medio que hoy realizará una ampliación de la denuncia que radicara en la UFI 2 patrocinando a los familiares de un abuelo de 90 años que se encontraba bajo el cuidado del geriátrico Fénix de la calle Castelli. Según explicó el letrado, debido a la cuarentena hace meses que sus patrocinados no podían visitar al abuelo y se comunicaban con él sólo telefónicamente. "La familia -comentó Ríos- ya tenía sospechas y preocupaciones a partir de ciertas respuestas del abuelo en diferentes comunicaciones telefónicas, pero el límite fue cuando le denegaron ingresar al lugar a una Escribana de la familia para concretar un trámite previsional". Fue el sábado antes del mediodía que la familia se presentó en el geriátrico de la calle Castelli junto al abogado y pidió retirar al abuelo, lo cual fue denegado por los administradores del geriátrico. Aparentemente, se argumentaba que había una deuda con IOMA y hasta que no fuera saldada no podrían retirarlo, salvo que la propia familia pagara la deuda, cercana a las $427 mil, y luego cursara el reintegro con la obra social. Frente a la situación, Ríos radicó en la UFI 2 una denuncia por Extorsión y Privación Ilegítima de la libertad, situación que fue destrababa por la tarde a partir de la intervención de la Fiscal Ana Laura Brizuela. Hoy, y basándose en un informe médico en su poder, Ríos ampliará su presentación a Abandono de Persona: aparentemente, el abuelo presentaría lesiones dermatológicas fruto de la incorrecta higienización por un período de tiempo equivalente a varios meses. "La causa es la falta de cuidado en pacientes que están postrados o inmóviles por mucho tiempo", explicó Ríos. El abogado también adelantó a nuestro medio que en su denuncia solicitará que la Justicia verifique el estado de salud y condiciones en que se encuentran el resto de los abuelos allí alojados.

En contrato del Fénix con IOMA para atender al abuelo vencía el mes próximo.



