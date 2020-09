La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 FdT-PJ:

"Los trabajadores municipales pasarán su día siendo ignorados por el Intendente"







Concejales del bloque PJ-Frente de Todos acompañaron el reclamo del gremio ante el avasallamiento de la convención laboral y la falta de paritarias, tras casi un año sin percibir mejoras salariales. "La insensibilidad que evidencia el Municipio al considerar incluso a trabajadores esenciales como descartables", señaló Soledad Calle. En el Día del Trabajador Municipal, la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, junto al Concejal y Presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo, se solidarizaron con los empleados municipales y los acompañaron en lo que consideraron "una demanda que además de justa, es inexplicablemente ignorada por el Intendente Sebastián Abella". La titular del bloque opositor lamentó "la falta de capacidad de diálogo por parte del Ejecutivo, quienes llevan adelante una maniobra de desgaste sin importar la precaria situación de muchos de los trabajadores y trabajadoras, quienes desde hace casi 10 meses no perciben ningún tipo de mejora salarial. Es algo anterior a la pandemia, muchas veces utilizada como excusa". Soledad Calle destacó el rol de los trabajadores, quienes en plena pandemia continúan cumpliendo con sus labores "Son el verdadero equipo de la ciudad, no de un gobierno, sino de Campana. Hay un compromiso con la comunidad, cuando más se necesita el rol del estado. La situación de muchos trabajadores, además de dolorosa, es muy injusta. La insensibilidad del Municipio al considerar incluso a trabajadores esenciales como descartables, es algo que nadie merece". Misma mirada la del Presidente del PJ, quien manifestó su orgullo "por la respuesta que dan a diario, en cada rincón de la administración pública, y en los sectores más delicados ante esta pandemia que nos toca vivir. Muchas veces tienen que poner la cara ante las malas decisiones que adoptan quienes gobiernan la ciudad, y los exponen al malestar lógico de los vecinos. No debemos olvidar que los trabajadores son vecinos que trabajan para el Municipio, pero también para sus pares". Trujillo, a su vez, insistió con la apertura urgente del diálogo. "El Municipio de Zárate acaba de anunciar una mejora para sus empleados. Sabemos que es muy delicada la situación. Pero es un esfuerzo válido ya que repercute directamente en las familias de la ciudad. Es vergonzoso que quienes representan a nuestro Municipio en la calle, en las oficinas públicas, y ante los vecinos, transiten por la cornisa de la indigencia. Cuando funcionarios que no son de aquí, que llegaron para hacer negocios, nunca dejaron de percibir sus abultados sueldos" concluyó.



Concejales del bloque PJ-Frente de Todos acompañaron el reclamo del gremio ante el avasallamiento de la convención laboral y la falta de paritarias, tras casi un año sin percibir mejoras salariales.



FdT-PJ:

"Los trabajadores municipales pasarán su día siendo ignorados por el Intendente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar