En el día de los trabajadores municipales, el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, saludó a los mismos y se manifestó en relación a su situación laboral. "En este día, queremos revalorizar el rol de las y los trabajadores municipales que aún durante la pandemia, han demostrado un gran compromiso y dedicación por la ciudad y las y los campanenses. Sabemos que están pasando por un difícil momento, debido a las condiciones de precarización a lo que los ha llevado la gestión de Juntos por el Cambio que toma a sus trabajadores como una variable de ajuste y que no entiende que si las y los municipales están bien, las y los campanenses vamos a poder vivir mejor" sostuvo Sarna. "Necesitamos un Municipio que reconozca la labor de sus trabajadores, que le otorgue condiciones salariales y laborales dignas que les permita mejorar la calidad de vida a cada una y a cada uno. Un Gobierno Municipal que dice que quiere lo mejor para las y los campanenses, no puede tener a sus trabajadores con salarios que no logran cubrir las necesidades básicas de una familia. Por eso ratificamos nuestro apoyo y solidaridad con las y los municipales en sus reclamos, como así también con el Sindicato con Carlos Barrichi a la cabeza, en virtud de lograr mejoras que permitan que un mejor pasar para todas y todos los trabajadores de la Municipalidad de Campana" concluyó.



