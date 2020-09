La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Paritaria Municipal:

El Gobierno no ofertó subas y el sindicato dio cinco días para que muestre sus finanzas







La mesa de diálogo paritario terminó sin acuerdo y el gremio podría concretar acciones judiciales ante lo que considera la "negativa posición negociadora" del Ejecutivo. Es un momento difícil para los municipales de Campana. Este miércoles una esperada reunión paritaria entre representantes del Gobierno local y del Sindicato terminó sin acuerdo en casi todos los puntos tratados y ahora podrían interponerse acciones judiciales. El último aumento que recibieron los municipales fue durante el verano pasado y a cuenta de futuros acuerdos que den por cerrado el tramo 2019, algo que nunca se concretó y que ahora se acumula sobre la necesidad de discutir las subas del período 2020. Según el INDEC, la inflación desde marzo es superior al 15 por ciento. De acuerdo al acta de la reunión paritaria, a la que tuvo acceso La Auténtica Defensa, la discusión parece encontrarse en un callejón sin salida. La única coincidencia fue la incorporación al salario básico de los aumentos que el intendente Abella otorgó por decreto correspondientes a la paritaria 2019. Pero el gremio rechazó cerrar ese tramo como lo solicitó el gobierno; por el contrario, solicitó una suma fija compensatoria, sumada a un porcentaje para el tramo actual. En el acta no quedó plasmada una oferta formal del Gobierno, que solicitó quede registrado que el Municipio ha "priorizado el pago de manera habitual e íntegro" de los sueldos de sus trabajadores, obligación que "seguirá siendo prioritaria" para la administración Abella. El gremio interpretó la ausencia de propuesta salarial como una "negativa posición negociadora" del Gobierno y solicitó información financiera del Municipio y del costo laboral unitario por trabajador y de acuerdo a cada categoría. Y dio un plazo de cinco días para tenerla en su poder, advirtiendo con presentaciones en el Ministerio de Trabajo e incluso en la Justicia. De todas maneras, un nuevo encuentro fue pactado para el próximo 7 de octubre. Hasta esa fecha al menos, se descarta la aplicación de medidas de fuerza, según pudo averiguar LAD. "No podemos festejar" El líder de los municipales, Carlos Barrichi, lamentó que en su día los trabajadores que representa "no puedan festejar" debido a la falta de aumentos. "Parece que no podemos tener derecho a un aumento digno", manifestó Barrichi en declaraciones difundidas por la Secretaría de Prensa del gremio. El secretario general sostuvo que los municipales perdieron "más de 10 puntos porcentual" de poder adquisitivo tras la paritaria del 2019 y apuntó contra el secretario de Haciendo municipal, Julio Olivastri, "que como es habitual en cada reunión comienza con el discurso de que la sabana es corta y los recursos son finitos, siempre diciendo que tienen problema económicos pero nunca lo puede demostrar". "Se le ha solicitado en varias oportunidades que nos muestre el respaldo correspondiente, costo laboral unitario por cada trabajador y con sus respectiva categorías, a su vez este señor está preocupado por los aportes sindicales y obligaciones que hacen los trabajadores, que están plasmadas en el Convenio Colectivo de Trabajo. Además este señor sale a decir tan livianamente que han priorizado los pagos de salarios como que si no fuese obligación del Municipio", cuestionó Barrichi. El gremialista también embistió contra la intención oficial -plasmada en el acta de la reunión de ayer- de rever "el derecho al régimen de licencias especiales logrado por Convenio Colectivo", asegurando que la gestión Abella pretende "aplicar un convenio patronal donde los trabajadores no tengamos ningún derecho, no reconocer la inflación y el deterioro que se ha producido desde diciembre de 2019 hasta la fecha". "Es algo incomprensible, por lo que este sindicato se ve en la obligación de realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la provincia y la sede de la administración judicial correspondiente", señaló.



Paritaria Municipal:

El Gobierno no ofertó subas y el sindicato dio cinco días para que muestre sus finanzas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar