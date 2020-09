La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Breves: Noticias de Actualidad

24 de Septiembre de 2020







RESERVAS EN CAÍDA A pesar del endurecimiento del cepo cambiario anunciado la semana pasada y en un contexto en el que los bancos continúan sin vender dólares, las reservas del Banco Central siguen en descenso. De acuerdo con los últimos datos oficiales dados a conocer este miércoles por la autoridad monetaria, finalizaron la jornada en un rango de u$s 42.177 millones en bruto. En lo que va del mes, la merma equivale a unos u$s 665 millones, dado que a finales de agosto se ubicaban en u$s 42.842. A su vez, desde que se anunció la profundización del cepo el martes de la semana anterior, cayeron u$s 318 millones. Según estimaron operadores, el Banco Central registró este miércoles nuevamente un saldo negativo en su intervención diaria, en torno a u$s 10 millones. SIGUEN PROHIBIDOS El Gobierno extenderá la prohibición de los despidos y las suspensiones de personal por otros 60 días hasta el próximo 30 de noviembre, según un decreto que será publicado hoy en el Boletín Oficial. Al igual que el decreto 624, que dispuso esa prohibición hasta el 30 de septiembre, las empresas no podrán despedir a sus trabajadores sin justa causa, por los motivos de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, según confirmaron fuentes oficiales. El Gobierno ya había prorrogado la doble indemnización por despidos hasta fin de año, a través de un decreto de necesidad y urgencia que extiende la emergencia pública en materia ocupacional. De esta forma, los trabajadores tendrán derecho a la doble indemnización hasta el fin de la ampliación de la prórroga que prohíbe los despidos hasta noviembre próximo. DESOCUPACIÓN EN ALZA La desocupación subió al 13,1% en el segundo trimestre del año y afectaría a unos 2,2 millones de personas, según las cifras difundidas por el INDEC. La tasa de desocupación se incrementa en todos los grupos de sexo y edad, pero se destaca el aumento en las mujeres de 14 a 29 años, para las que crece 4,6 puntos porcentuales, al pasar del 23,9% en el primer trimestre de 2020 al 28,5% en el segundo trimestre. El índice aumentó 3 puntos porcentuales respecto de igual período del 2019, por el impacto de la emergencia sanitaria y la recesión. En comparación con el primer trimestre del año, el desempleo crece 2,7 puntos porcentuales, respecto del indicador del 10,4% de marzo último. En el segundo trimestre, la tasa de actividad se ubicó en 38,4%, la de empleo en 33,4% y la de subocupación en el 9,6%. BENEFICIOS DOCENTES El Banco Nación de la Argentina (BNA) junto con los Ministerios de Educación y de Desarrollo Productivo, anunciaron la extensión de la línea de créditos "Programa PC Docentes" con el aporte de 10 mil nuevas computadoras para que las y los docentes de educación obligatoria y superior no universitaria que perciben el FONID, puedan acceder a equipamiento informático en planes de largo alcance y con una tasa muy inferior a la de mercado. Se irá sumando nuevo stock a medida que el sector productivo electrónico pueda renovar la oferta de equipamiento. El Estado nacional busca ampliar la posibilidad de acceder a los equipos a más docentes, sosteniendo la misma tasa subsidiada del 12% y el descuento del 20% en las unidades. A través del sitio web del Banco Nación, las y los maestros y profesores tendrán la posibilidad de acceder a un crédito de hasta 100 mil pesos que podrán pagar en 36 cuotas. ACUSACIÓN BOLIVIANA La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció ante la Asamblea General de la ONU que el Gobierno argentino ejerce un "acoso sistemático y abusivo" en su contra por medio de las acciones del ex presidente Evo Morales, que está refugiado en Buenos Aires. "No quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y los valores republicanos en Bolivia", enfatizó Añez durante su presentación ante la ONU. Y remató: "No tenemos nada contra el noble pueblo argentino. Es más, es una nación que valoramos y queremos como se quiere a un hermano. No tenemos nada contra el peronismo, que valoramos como una tradición política".



Breves: Noticias de Actualidad

24 de Septiembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar