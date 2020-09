La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 El Abrazo

Por Jorge Maro











Jorge Maro

Estaba ahí. Sentado en un banco de la plaza Eduardo Costa, en mi querida ciudad de Campana, justo el que está ubicado en diagonal a la vieja cochería y remisería de Millares. Estoy esperando a mi amigo Pedro. Tengo necesidad de contarle algo importante que me sucedió ayer, verdaderamente trágico. Pero han pasado ya unos cuanto minutos de la hora acordada para nuestro encuentro y no puedo disimular que estoy preocupado por partida doble. La principal preocupación es por lo vivido ayer, insisto, muy trágico. Luego, por el destino de mi amigo Pedrito, quien se está demorando mucho. Ya es grande, suele bajar la Real y a veces se tropieza en la escalinata, se cae, se incorpora y empieza a ver fantasmas de un lado y otro de las veredas. Tal vez haya cortado camino y haya decidido subir por la calle 25 de mayo. Quien te dice, tal vez se encontró con algún conocido. Cerquita nomás, en Sarmiento 319 vivía nuestro amigo, y a las cuadras sus primos. Nunca supe por qué eran primos. En fin: ya nada interesa tanto como haber salido del encierro y es precisamente de este tema que quería hablar con mi amigo Pedro, y contarle que ayer, 29 de diciembre, tuve que ir a Buenos Aires: tema de Tribunales y otras cosas. Contarle que ayer, como hoy, el sol brillaba fuerte, el cielo estaba celeste y todo parecía estar en armonía con la belleza. Estaba parado en el cruce de Florida y Diagonal Norte, a la espera de la autorización semaforil, con una sonrisa feliz, embriagado de júbilo y atesorado de esperanza. Fue en ese momento cuando recibí un fuerte sacudón emocional, un desesperado llamado a cumplir con aquella promesa que Pedro, yo, nuestro amigo en común, sus primos, y toda la barra, hasta incluso Angelito, nos hicimos a comienzos de abril cuando vimos ese video que nos enviara Ricardito desde el cielo... Miré para un lado, miré para el otro, me pareció ver que toda la gente allí parada era buena. Con tantas opciones a mi alcance decidí bucear por unos instantes hasta encontrar a ese hombre que reuniera una síntesis perfecta de mi tío Roberto, de mi amigo Luis, de mis hijos, y de la democracia, alguien con rostro alfosiniano. Vaya a saber por qué, pero ese día era el de mi suerte. A pocos metros la figura varonil de un hombre de buen parecido asomaba por encima del resto. Con pasos artísticos y envidiable habilidad, fruto de mis atributos futboleros, siempre sobre la raya y picando, en segundos estaba pegado a mi objetivo. -Perdón que lo moleste, necesito algo de usted: ¿Puedo abrazarlo? Tímidamente le pregunté. El hombre no demoró un instante… -¿Y usted quién es? ¿Nos conocemos? -No no no, no nos conocemos -le dije. Es que hace algunos instantes tuve la fuerte necesidad de cumplir con una promesa. Lo vi a usted, y debo reconocer que me trajo al recuerdo la emoción vivida en abril cuando al ver un video enviado por un amigo: la gente se abrazaba luego de salir del encierro y al ritmo de una música encantadora, nos tropezábamos con un mundo nuevo, un mundo distinto, más justo y bello. Recuerdo que ese día varios de mis amigos, incluso uno que no cree en Dios, hicimos la promesa de abrazar al primer hombre desconocido que encontrásemos en el lugar más distante de nuestras casas. ¿Sabe?, soy de Campana… lo vi a usted, y bueno… aquí estoy… necesito abrazarlo, agradecer que todo terminó… ¿Puedo abrazarlo? ¿Me ayuda a cumplir con esa promesa? Una soberbia mirada recorrió todo el hemisferio de mi cuerpo. Con especial provocación el hombre me miro y dijo: - ¿Por qué no te vas al reverendo carajo? Pelotudo, mercenario, puto sin cabeza… andá a abrazar a la concha puta madre que te parió… ¡Forro, puto, trolo! (24 de abril de 2020)

