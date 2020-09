Natalia Ingaramo

El 24 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides con el fin de concientizar sobre la importancia de realizar chequeos y lograr la detección temprana del mismo. La glándula tiroides es un órgano que se encuentra ubicado en el cuello cuya función es producir, almacenar y liberar las hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo, las cuales influyen en la actividad de muchas células, y controlan el metabolismo. El cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente, sin embargo, es raro en comparación con otros tumores. Se caracteriza por ser más común en personas con historia de exposición de la glándula a la radiación (sobre todo durante la infancia) o con una historia familiar de cáncer de tiroides, a su vez, es 3 a 4 veces más frecuente en mujeres y rara vez produce dolor o incapacidad. En nuestro país, se ha estimado una incidencia de cáncer de tiroides de 6.7 casos/100.000 habitantes. El signo principal del cáncer de tiroides es un bulto (nódulo) en el cuello, el cual puede ser descubierto durante un examen físico de rutina o también la persona puede notarlo al mirarse en un espejo. Otra veces se detecta por casualidad, ya sea porque el paciente se realiza una ecografía o incidentalmente en pruebas de imágenes como las tomografías computarizadas y resonancias magnéticas del cuello realizadas por motivos no relacionados con la tiroides. Raramente, los nódulos o cáncer de tiroides pueden causar síntomas pero es importante estar alertas ante la aparición de inflamación en el cuello, ronquera u otros cambios en la voz, problemas para tragar el alimento, dificultad para respirar, tos persistente. No todo tumor en la tiroides es un cáncer, por lo tanto hay que hacer estudios adecuados para detectar si es benigno o no. El diagnóstico se hace en base a una biopsia del nódulo tiroideo o después de que este es removido durante la cirugía. Aunque estos nódulos son muy comunes, sólo 1 de cada 10 resulta ser un cáncer de tiroides. El tratamiento primario de todas las formas de esta patología es la cirugía. Es importante tener en cuenta que, luego de la misma, los pacientes necesitarán tomar hormona tiroidea y que si el nódulo cancerígeno es grande o se ha extendido a los ganglios linfáticos del cuello, el yodo radiactivo puede ser utilizado para destruir las células tiroideas cancerosas que pudieran haber quedado. También son necesarios exámenes de seguimiento periódicos ya que puede volver a aparecer. De acuerdo a lo informado el cáncer de tiroides es uno de los pocos cánceres cuya incidencia ha aumentado en los últimos años y eso tiene que ver con la detección gracias a la ecografía que es un método simple. El diagnóstico temprano es, siempre, fundamental. Ante cualquier de los síntomas previamente mencionados es de vital importancia que consultes a tu médico. Dra. Natalia Ingaramo, Endocrinóloga - (MP: 59454 - MN: 161372) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Cáncer de tiroides

Por Dra. Natalia Ingaramo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar