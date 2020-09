La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Copa Libertadores:

Leo Sigali fue el único campanense que festejó ayer







El defensor fue titular en Racing, que venció 2-0 a Alianza Lima en Perú. En tanto, Adrián Martínez también fue inicial, pero Libertad perdió en Venezuela. Mientras que Nico Blandi volvió a quedar en el banco de suplentes de Colo Colo, que cayó en Brasil. Hoy juga Boca en Colombia. Los equipos de los tres campanenses que participan de la Copa Libertadores de América 2020 salieron a la cancha ayer. Pero sólo uno festejó: Racing Club venció 2-0 como visitante a Alianza Lima de Perú y quedó a un pasito de la clasificación a los Octavos de Final. Actualmente, el Grupo F es liderado por Nacional de Montevideo, que superó 3-1 a Estudiantes de Mérida y se mantiene con puntaje perfecto: el conjunto uruguayo suma 12 unidades; La Academia acumula 9; el elenco venezolano tiene 3; mientras que Alianza Lima cierra sin puntos. El campanense Leonardo Sigali volvió a ser titular en el equipo de Avellaneda, que anoche se impuso con goles de Tiago Banega y Benjamín Garré en los minutos finales del encuentro, luego que Nicolás Reniero fallara un penal a los 13 de la primera parte. Quien también jugó como titular fue Adrián Martínez, aunque Libertad de Paraguay sufrió una dolorosa derrota 2-1 en su visita a Caracas de Venezuela. El oriundo del barrio Las Acacias volvió a estar en el 11 inicial después de haber sido postergado por Ramón Díaz en el duelo ante Boca Juniors y tras haber sido baja por una dolencia muscular del partido ante Cerro Porteño por el Torneo Apertura paraguayo. Y Martínez respondió con su habitual entrega. Incluso, su capacidad de lucha fue clave para el arranque de la jugada que derivó en el gol de Matías Espinoza que abrió el marcador a los 44 del primer tiempo. Pero en el complemento, Caracas encontró rápidamente el empate por un penal y sobre el final, cuando el campanense ya había sido reemplazado por Oscar "Tacuara" Cardozo, llegó a la victoria. Con este resultado, la cima del Grupo H es compartida ahora por Boca Juniors y Caracas con 7 unidades, mientras que Libertad quedó tercero con 6. Esta noche, desde las 21.00, el Xeneize (que repetiría los mismos 11 titulares de su victoria en Paraguay) completará la cuarta fecha con su visita a Independiente Medellín de Colombia, que todavía no ha sumado unidades. Finalmente, Nicolás Blandi no vio acción en Colo Colo, que cayó 2-0 en su visita a Athletico Paranaense de Brasil. El exjugador de Boca y San Lorenzo no salió del banco de suplentes en un equipo que no contó con su "9" titular (el histórico Esteban Paredes está lesionado) y que, encima, a los 14 minutos de juego ya perdía 2-0 por los goles en contra de Felipe Campos y Gabriel Suazo. En esta oportunidad, el DT Gualberto Jara (de pobrísima campaña) volvió a optar por Javier Parraguez como centrodelantero y relegó nuevamente por completo a Blandi, que ya se había quedado sin minutos en el anterior duelo de Colo Colo por Copa Libertadores. GANÓ DEFENSA Defensa y Justicia está teniendo una gran reanudación de Copa Libertadores 2020: después de vencer 3-0 a Delfín de Ecuador, ayer superó 2-1 a Olimpia de Paraguay. De esta manera, el Halcón de Florencia Varela suma 6 puntos y trepó al segundo puesto del Grupo G, quedando por debajo de Santos (7 unidades; hoy juega ante Delfín) y por encima de Olimpia (5). La jornada de ayer se completó con el empate sin goles entre Guaraní de Paraguay y Palmeiras de Brasil (resultado que todavía le da una mínima chance a Tigre de avanzar a los Octavos de Final); la igualdad 1-1 entre América de Cali y Universidad Católica de Chile; y la victoria de Gremio por 1-0 como visitante sobre Inter en el clásico de Porto Alegre. La programación para esta noche es la siguiente: Jorge Wilstermann de Bolivia vs Peñarol de Uruguay (19.00, Fox Sports), Independiente Medellín vs Boca Juniors (21.00, ESPN) y Delfín de Ecuador vs Santos de Brasil (23.00, ESPN).

LA ACADEMIA GANÓ CON GOLES DE TIAGO BANEGA Y BENJAMÍN GARRÉ EN LOS MINUTOS FINALES DEL PARTIDO.





MARTÍNEZ CELEBRA EL GOL DE ESPINOZA, TRAS UNA JUGADA EN LA QUE TUVO PARTICIPACIÓN ACTIVA.



