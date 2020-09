La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Breves: Fútbol

24 de Septiembre de 2020







AFA LOS AUTORIZÓ La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convalidó la realización de cinco amistosos este sábado: Gimnasia de La Plata vs Huracán, San Lorenzo vs Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield vs Banfield, Estudiantes de La Plata vs Arsenal y Newells vs Unión de Santa Fe. Para poder realizar partidos de práctica, el anfitrión debe solicitar autorización a la AFA con 96 horas de anticipación, según lo establece el protocolo vigente. CASCO SE ALISTA Después de haber dado positivo de coronavirus, Milton Casco fue sometido a una serie de chequeos cardiológicos tras cumplir el plazo de aislamiento. El defensor de River Plate podría reaparecer en el partido frente a San Pablo por Copa Libertadores, que se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en la cancha de Independiente de Avellaneda. Por su ausencia, Marcelo Gallardo ha optado por Fabrizio Angileri para ocupar el lateral izquierdo de la formación titular. DI MARÍA ENOJADO El mediocampista Ángel Di María (32 años), de gran presente en Paris Saint Germain, se mostró molesto por no haber sido convocado por Lionel Scaloni para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas: "No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no sea convocado", señaló Fideo. OTRO GOL DE ALEXIS Por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, Alexis Mac Allister conquistó su segundo gol personal de la temporada, al sellar el 2-0 con el que Brighton venció a Preston North End. El exjugador de Argentinos y Boca, que fue recientemente convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, ya había marcado ante el Portsmouth en la primera ronda de este mismo certamen. SUÁREZ, AL ALETI El uruguayo Luis Suárez fue anunciado ayer como nuevo jugador del Atlético Madrid, donde será dirigido por Diego Simeone. Después de su gran faena en Barcelona desde su arribo en 2014 (marcó 198 goles y es el tercer máximo artillero de la historia Blaugrana), el cachetazo que recibió el club catalán ante Bayern Munich en la Champions League y la llegada del DT Ronald Koeman (quien rápidamente le comunicó que no lo tendría en cuenta) terminaron marcando una triste salida para el charrúa. SUPERCOPA UEFA El último campeón de la Champions League, Bayern Munich, se medirá hoy frente al último campeón de la Europa League, Sevilla, por la Supercopa de la UEFA. El encuentro se disputará en Budapest desde las 16.00 (hora argentina), con transmisión de ESPN y Fox Sports. En el equipo español habrá presencia argentina: Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Marcos Acuña integran el plantel andaluz. CHAMPIONS LEAGUE Por la primera ronda clasificatoria a la fase de grupos, Olympiakos de Grecia venció 2-0 a Omonia Nicosia de Chipre; Dinamo Kiev de Ucrania le ganó 2-1 como visitante a KAA Gent de Bélgica; y Molde de Noruega igualó 3-3 con Ferencvarosi de Hungría.



Breves: Fútbol

24 de Septiembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar