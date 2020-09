Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 24/sep/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 24/sep/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Motocross:

Germán Henze; " Julia me cambió la vida" Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana

Por Luis María Bruno Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Motocross:

Germán Henze; "Julia me cambió la vida"







El piloto de motocross y enduro tenía decidido no correr en este 2020 por el nacimiento de su hija. Por ello, más allá de la pandemia, tiene por ahora la moto guardada en el taller. La intimidad del negocio de Germán Henze fue el lugar elegido para mantener una extensa y cálida charla con el joven piloto de motocross, quien desde hace varios años viene representando a nuestra ciudad en el más alto nivel competitivo de esta disciplina deportiva tan particular a la que no todos se le animan. "Soy oriundo de Escobar, pero después de tantos años me siento un campanense más. Me dio todo la ciudad: coseché los mejores amigos, tengo un comercio y la gente de acá es muy buena. Por eso cuando voy a competir a cualquier lugar del país siempre digo que represento a Campana. Encima, si faltaba algo para sentirme aún más local, mi hija Julia nació acá", explica. -¿Y cómo nació esto de correr en motocross? -Primero, porque soy un apasionado de las motos: me encantan y un día decidí hacer este emprendimiento. Cuando llegué a esta categoría me encontré con mucha gente copada, alegre, compañera, adentro y afuera de la pista y creo que eso me atrapó aún más. -Pero no es para cualquiera correr acá. -Es cuestión de tomar la decisión, porque hay una teoría que con las motos te golpeas más, que es muy peligroso y en verdad todo lo que hagas en la alta competencia tiene lo suyo. O sea: no hay por qué tener temor. Acá en la zona somos varios los que llevamos adelante esta actividad: están Covello, Lacognata, los chicos de Garrido, Melón, Devesa, Sardo… Quizás me olvido de algunos, pero hay un grupo muy lindo en el que todos nos ayudamos en cada carrera. La pasamos muy bien. -¿Qué significa la competencia para vos? -Para mí, los fines de semana de carrera son mi cable a tierra. Uno llega al circuito y se despeja de todo lo que vivís en los siete días anteriores. Últimamente me pasé del motocross al enduro con una moto nueva que armamos con mi hermano y la verdad no me equivoqué. El año pasado peleé el campeonato hasta la última competencia y quedé tercero. Fue un cambio saludable para mí, porque esto lo hago con mayor tranquilidad y quería haber ganado ese campeonato, porque ya tenía decidido no correr este año -La llegada de tu hija también cambió todo -Ja,ja,ja… Sin dudas: Julia me cambió la vida, es lo mejor que me pasó en la vida. Junto a mi señora Verónica estamos disfrutando este momento y por nada del mundo lo cambiaría. -El padre le ganó al piloto. -Seguro. Si bien la moto está en el taller, está claro que no voy a correr este año por mi caso particular y, además, porque estamos viviendo un momento complicado en el país. -Germán, volviendo a la alta competencia y el motocross: curiosamente, es una actividad que tiene dos circuitos en nuestra zona y poco se dice de algo no muy normal para cualquier lugar. ¿Coincidís? -Sí, es verdad. En Otamendi tenemos uno que es un modelo para esta disciplina. Su propietario lo armó de una manera espectacular y acá viene gente de todos lados a girar los fines de semana. Lo que pasa es que Rivero (su dueño) es hombre del motocross, es piloto y sabe lo que desean cuando llegan a un lugar como éste. Y el otro está en Zárate, es propiedad de Juan Belaustegui: el circuito "Al límite" que tanto se usa para probar -Correr el Enduro del Verano en Villa Gesell es muy especial para ustedes. -Y para los pilotos correr allí es la frutillita del postre. Es la competencia en que todos desean estar. Es la ideal para arrancar un año más allá de cómo te vaya. Aunque nosotros volvimos con podios de Sardo y Lacognata y con un sexto puesto mío, cada uno en su categoría. ¿Sabes cómo te motiva para el resto del año? -En un piso no habitual para ustedes. -La arena es otra cosa: nosotros corremos todo el año en tierra y esta carrera te cambia todo, pero igual pudimos terminar como para que estemos contentos. -Ahora vuelvo a tu actualidad: como pocas veces te veo muy compenetrado con tu presente y tu forma de encarar lo que viene. -Es que, sin dudas, éste es el mejor podio que te da la vida: la llegada de un hijo. Y te repito: con Vero no queremos dejar de disfrutarlo. -Lo último, ¿creés que ella llegará a correr en moto? -Es muy apresurado decirlo, je. La verdad es que quiero que haga lo que le guste, yo la voy a acompañar. En cuanto a si a mí gustaría, no lo sé, quizás, jajaja. Mejor lo dejamos para otra nota. -¿Saludos en el final? -Para quienes me acompañaron hasta ahora en mi carrera deportiva. Quiero agradecerle a mi hermano, a Devesa, que siempre me da un asesoramiento; a Simón Moyano, que esté en todas las carreras; M2000 lubricantes; y en general, a quienes siempre se preocupan por cómo nos fue el fin de semana de competición. Y en lo personal, a mi señora: junto a Julia estamos disfrutando este momento en familia.



MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA, HENZE YA TENÍA DECIDIDO NO CORRER ESTE AÑO POR EL NACIMIENTO DE SU HIJA.



Motocross:

Germán Henze; "Julia me cambió la vida"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar