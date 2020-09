La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Breves: Deportivas

STC2000: AL CIRCUITO 9 La segunda fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000 se correrá nuevamente en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, donde el pasado domingo festejó Agustín Canapino (Chevrolet) en una emocionante definición mano a mano con Matías Rossi (Toyota). Pero esta vez no se utilizará el circuito número 8, sino que la competencia se desarrollará en el número 9. Una decisión que había pedido el campanense Matías Milla (Renault Sport Castrol Team) a través de su cuenta de Twitter: "Ojalá podamos correr en otro trazado dentro de Buenos Aires el próximo finde. Sería muy importante no repetir pista", había escrito el piloto de nuestra ciudad tras finalizar su participación en la primera fecha. TC: CAMBIA SPATARO Emiliano Spataro cambia de marca en el Turismo Carretera: ya no correrá con el Torino del equipo Las Toscas Racing y, en adelante, lo hará con un Ford de la estructura de Omar "Gurí" Martínez. La modificación ya fue autorizada por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera y generará que Spataro se una al club de pilotos que compitió para las cuatro marcas de la categoría. "Correr con Ford es algo que quería hacer desde hace tiempo por lo que significa la marca en el TC y para tener la oportunidad de manejar las cuatro marcas que compiten en la categoría", señaló. RG: CLASIFICACIÓN Dos tenistas argentinos avanzaron a la tercera y última ronda de la clasificación de Roland Garros: Leonardo Mayer y Renzo Olivo se jugarán mañana su pase al cuadro principal. El correntino venció 6-3 y 6-3 al español Carlos Taberner y su último obstáculo será el serbio Nikola Milojevic. Mientras que Olivo superó 7-6 y 6-2 al surcoreano Hyeon Chung y en última instancia se medirá con el estadounidense Michael Mmoh. En cambio, Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena quedaron eliminados ayer al caer frente al francés Enzo Couacaud y el suizo Henri Laaksonen, respectivamente. En tanto, en la qualy femenina del Grand Slam francés, la rosarina Nadia Podoroska (la mejor tenista nacional del momento) enfrentará hoy a la rumana Jaqueline Cristian por la segunda ronda. CHALLENGERS AL DÍA En el certamen de Forli, en Italia, Federico Coria (de reciente ascenso al Top 100 de ranking mundial) fue eliminado en segunda ronda al caer 6-7, 7-6 y 6-4 ante el brasileño Guilherme Clezar. En tanto, en Sibiu (Rumania), Francisco Cerundolo avanzó a los Cuartos de Final, donde se medirá con el tunecino Malek Jaziri, luego de vencer por 6-7, 6-3 y 6-4 al español Iñigo Cervantes. También ganó Tomás Etcheverry, que superó 6-4 y 7-6 a Juan Manuel Cerundolo (hermano de Francisco) y hoy estará jugando frente al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves por el pase a la semifinal. DESCONTÓ DENVER Con un descomunal cierre de Jamal Murray (28 puntos y 12 asistencias), Denver Nuggets derrotó 114-106 a Los Angeles Lakers y ahora se encuentra 2-1 abajo en la Final de la Conferencia Oeste de la NBA. En el Este, Miami Heat (2) y Boston Celtics (1) disputaban el cuarto punto de la serie al cierre de esta edición. OTRA DE "MARAVILLA" En busca de una oportunidad para combatir por el título del mundo, Sergio Martínez (36 años) anunció su segunda pelea tras la decisión de regresar a la actividad tras un retiro que se extendió por seis años: el quilmeño confirmó que el 5 de diciembre peleará ante el finlandés Jussi Koivula en España. "Maravilla" volvió a subirse al ring profesional a finales de agosto, cuando derrotó por KOT en el 7º asalto al español José Miguel Fandiño. En tanto, la última pelea de Koivula fue en junio de 2019, cuando perdió por KOT en el 2º round ante el inglés Conor Benn por el título europeo wélter de la AMB.



