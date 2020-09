Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 24/sep/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 24/sep/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Motocross:

Germán Henze; "Julia me cambió la vida"

ANEXO GUAZÚ: Quedó formalmente habilitado el anexo Guazú de la Asociación Argentina de Pesca, las condiciones del río y un gran cardumen de sardinas que ingresó a estas aguas hace que se estén pescando entre ochenta y cien sardinas por caña. El muelle se encuentra habilitado en el horario de 8 a 19 horas y solo para treinta socios como máximo. PARANÁ GUAZÚ: Por los comentarios que nos llegan del Guazú de muelles lo más destacado son las capturas de grandes sardinas, las que se dan en la modalidad al vuelo y también con boyas y paternóster, quienes realizan intentos en la modalidad de fondo logran piques y capturas de muy lindas bogas, utilizando maíz fermentado y maza, con mucha presencia y capturas también de doradillos chicos como para entretenerse pescar y devolver. PARANÁ DE LAS PALMAS: Continúan las capturas de carpas de buenos portes y algunas bogas de las lindas más que nada de embarcado de muelles y costa cuesta más dar con esta especie de momento. También se continúa con la buena respuesta de sardinas al vuelo en algunos sectores, de fondo la variada pasa por lindos bagres amarillos y la presencia y capturas de porteñitos. LLEGARON LAS CORVINAS: Nos llega el informe de nuestro guía referente y amigo Cristian Maus en Santa Teresita, en donde nos hace saber que con una gran bajante se dejó ver un espectacular banco de almejas en la costa lo que nos anticipa una muy buena temporada de corvinas, además de quedar a la vista hermosísimos caracoles en movimiento. En cuanto a la pesca podemos informarles que se comenzaron a dar las primeras corvinas de excelentes portes tanto de muelles como de costa, sumándoseles las capturas de brótolas, pescadillas y comenzaron a darse muy buenos pejerreyes con caña. Parte de esta información la podes ver en nuestro programa televisivo Nº865 de esta semana en nuestro canal de YouTube. GRANDES TARARIRAS: Como en las mayorías de las localidades la pesca se puede realizar sólo por residentes, es así que en la localidad de Junín el amigo Claudio Coria (El Biguá) llegó a un rincón de la laguna acompañado de su hija Camila de cinco años, la que pese a su edad y teniendo tremendo maestro como padre conoce y muy bien el funcionamiento de reeles, cañas y la pesca con señuelos o conocido spinning, que es básicamente una modalidad de pesca que consiste en lanzar un señuelo o artificial al agua y darle vida moviéndolo de forma parecida a como lo haría un pececillo de verdad. El hecho es que Camila a través de su papá nos envió imágenes para el programa de TV de esta semana en donde se la ve con las capturas de hermosas tarariras y su devolución. Por otra parte, esto nos da cuenta de que esta especie se está despertando y ya está cazando en los distintos ámbitos de pesca no solo con carnadas naturales. MAR CHIQUITA DE ARENALES: Laguna que se encuentra a pocos kilómetros de Junín y en donde por la veda se puede pescar solo sábados, domingos y feriados, solo para residentes de la zona y con protocolo de por medio. Desde el campo Llovet dejan ingresar solo dos personas por vehículo y es de donde salieron en busca de los grandes pejerreyes de esta laguna los amigos de nuestro guía referente en Junín Rubén Bracco. Por lo que después de una corta navegación decidieron el lugar de fondeo para comenzar a pescar en esta modalidad como se suele hacer en la zona, allí dieron con un pique no tan continuo con buenos ejemplares de pejerreyes muy vigorosos y combativos, promediando las dos horas de pesca decidieron realizar una pesca al garete por la zona. El mejor resultado de esta jornada fue un ejemplar de pejerrey de 1,590 Kg. el que no los sorprendió para nada ya que en la semana anterior habían dado con un ejemplar de 1,200 Kg. y por los que se sabe el pique no es sumamente constante pero los pejerreyes de más de un kilo están presentes. En nuestro programa televisivo Nº846 de esta semana el amigo y colaborador Aldo Bigatton de laguna larga Córdoba nos muestra la cosmética final de una boya de madera balsa, Camila Coria Orona nos envía imágenes de su pesca de tarariras en Junín, te mostramos algunos focos de incendios en el Guazú y una breve pesca de sardinas, cerrando nuestra programación de este jueves Cristian Maus desde Santa Teresita nos envía imágenes de pesca de pejerreyes y corvinas desde costa y muelle y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio Y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Camila Coria Orona con uno de los ejemplares de tarariras capturadas en Junín (B)

