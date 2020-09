La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/sep/2020 Correo de Lectores:

Muchachos, por así llamarlos







El día 29 de abril se llevaron a mi vieja y querida perra Brisa, casi ciega, sorda y muy labradora, que estaba en nuestra vereda atada en el tronco de un árbol (17 horas). Mi hipótesis sobre el motivo de tan cobarde y vil acción la ratifico hoy cuando los vi volver al lugar del hecho justo en esta semana, además fueron observados por todos los vecinos, los obreros de la construcción. Brisa era muy querida. Saque fotos a los vehículos y puse en alerta a la Policía y a la Base... Uds. se dieron cuenta y salieron Disparando! Qué pena! Soy jubilada docente, no tengo dinero...Si les queda algo de viveza No vuelvan!! O aprenderán que toda acción tiene consecuencias. "El estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema". Busquen herramientas para hacer un mundo mejor. En este decadente y bendito país muchas facultades son gratuitas, busquen su futuro fuera de la furia vecinal o la cárcel. No hagan sufrir a sus padres que viven engañados por Uds. Esta es mi segunda nota. Suerte! Que Dios los proteja y los bendiga! GR.

Correo de Lectores:

Muchachos, por así llamarlos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar